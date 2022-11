KSW : PARNASSE VS RAJEWSKI : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Ce samedi, le Français Salahdine Parnasse affronte Sebastian Rajewski. Le champion – 66 kg se déplace en Pologne pour tenter de remporter la ceinture Intérim des – 70 kg. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Parnasse – Rajewski.

Vous souhaitez regarder la rencontre de KSW mais vous n’êtes pas un abonné RMC Sport ? Vous pouvez souscrire l’offre sans engagement Pass Combat au prix de 10 euros et assister à l’ensemble des rencontres de MMA et de boxe du week-end. Jusqu’au dimanche 23 heures 59, vous accédez à l’intégralité des contenus consacrés aux sports de combat.

Offre RMC Sport Profitez de l'offre ! Regardez le match de KSW grâce au Pass Combat RMC Sport ! J'en profite

Au programme : matchs, téléréalité, reportages et débats. En plus, RMC Sport a invité d’anciens combattants pour animer les émissions spéciales, dédiées au MMA et à la boxe. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Parnasse – Rajewski.

RMC Sport diffuse le match PARNASSE VS RAJEWSKI ce samedi

Ce samedi 12 novembre à partir de 20 heures 30, la chaîne RMC SPORT 2 diffuse en direct le match PARNASSE – RAJEWSKI. Le jeune Français de 24 ans a déjà à son palmarès le titre des – 66 kg. Ce week-end, il devait affronter Marian Ziolkowski pour la ceinture des – 70 kg. Toutefois, le Polonais est blessé et a dû renoncer au combat. Il est donc remplacé par son compatriote Sebastian Rajewski. Salahdine Parnasse et Sebastian Rajewski ont tous les deux 19 combats à leur actif. Parnasse est un combattant complet qui compte 17 victoires, 1 défaite et 1 nul. De son côté, Rajewski a rencontré plus de difficultés dans sa carrière. Cependant, sur les 10 derniers combats, le Polonais en a remporté 8. Ainsi, l’enjeu est capital pour les adversaires du jour, qui souhaitent obtenir la ceinture Interim, et se replacer dans la course au titre.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Pass Combat

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.