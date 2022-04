L'UFC pousserait pour un combat McGregor-Usman

L’UFC aurait offert à Leon Edwards de se retirer de la course au titre des poids welters face à Kamaru Usman en échange d’un joli chèque. A la place, l’organisation présidée par Dana White envisagerait un retour de Conor McGregor dans l’octogone face au Nigérian potentiellement lors de l’UFC 274 à Las Vegas en juillet.

Roi incontesté des poids welters de l’UFC, Kamaru Usman reste sur cinq défense de titre victorieuses dans l’octogone. Après avoir battu un à un ses rivaux dans la cage, "The Nigerian Nightmare" (Le cauchemar nigérian) attend désormais de connaître le nom de sa prochaine victime. Deuxième prétendant au titre derrière Colby Covington, Leon Edwards devrait hériter d’une chance face à Kamaru Usman. Et si un éventuel combat entre les deux hommes pourrait intervenir en juillet prochain lors de l’UFC 276 à Las Vegas, l’organisation dirigée par Dana White n’a toujours rien officialisé. Et pour cause, selon les informations révélées par Chael Sonnen, l’UFC aurait une autre idée en tête: un combat entre Kamaru Usman et Conor McGregor.

Absent des rings depuis sa défaite contre Dustin Poirier en juillet 2021, la star irlandaise soigne depuis de longs mois une fracture à la jambe contractée pendant ce combat. Soucieux de signer un énorme coup pour son événement à Las Vegas, l’UFC travaillerait actuellement pour organiser cet affrontement entre Kamaru Usman et "The Notorious" pendant l’été.

Un chèque pour écarter Edwards?

Reste à trouver une solution pour écarter Leon Edwards de sa revanche face à Kamaru Usman, un combat promis par Dana White à "Rocky" depuis plusieurs mois. Afin que le Britannique de 30 ans se retire provisoirement au profit de Conor McGregor, l’UFC lui aurait offert un chèque équivalent à son salaire pour le combat plus sa prime de victoire selon Chael Sonnen. Ancien combattant de MMA et maître du trash-talk, celui qui officie désormais comme consultant semble convaincu que le combat McGregor-Usman arrivera.

"On m’a dit que Leon s'est vu offrir sa bourse pour le combat et sa prime de victoire, ainsi que tout ce qui a été négocié pour que Leon combatte Kamaru, a lancé Sonnen dans propos relayés par le site BJPenn.

Et l’ex-combattant aux 49 combats pros de préciser ce qui aurait été signifié à Leon Edwars par des membres de l’UFC: "On te fera un chèque pour te retirer. Nous avons le droit de t’écarter (du combat face à Usman, ndlr) mais nous ne voulons pas qu’il y ait de la rancune. Et, on reconnaît que tu le mérites. Donc, on va t’envoyer ce sur quoi on s’est mis d'accord. Et tu pourras rester à la maison."

McGregor ambitieux pour son retour

La réponse de Leon Edwards à cette supposée offre n’est pas encore connue. Mais du côté du duo Usman-McGregor, un telle affiche aurait ses avantages.

Invaincu lors de ses 19 derniers combats, Kamaru Usman ne serait pas opposé à un combat aussi spectaculaire face à "The Notorious". Surtout avec les retombées financières que cela suppose au niveau des ventes en pay-per-view.

L’Irlandais, lui, a pris du poids pendant sa convalescence et n’a pas encore l’assurance de pouvoir retrouver la forme pour lutter chez les légers ou chez les plumes. Un passage chez les welters, où il a déjà combattu à trois reprises pour un bilan d’une défaite et deux victoires, lui permettrait de retrouver la lumière. Surtout, Conor McGregor a récemment la porte à un tel duel auprès de la chaîne YouTube TheMacLife qu'il voulait Kamaru Usman pour son grand retour

Après trois défaites lors de ses quatre derniers combats à l’UFC depuis 2018, Conor McGregor n’a peut-être plus trop le choix. S’attaquer à Kamaru Usman lui offrirait une ultime opportunité de rester au sommet de l’UFC. Une place au soleil qu’il a occupé pendant tant d’années par le passé.