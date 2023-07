Les frères Diaz, Usman, Covington… Les idées de Georges St-Pierre pour son retour en grappling

Après l’annonce de son retour à la compétition en décembre, en grappling, Georges St-Pierre attend son adversaire. L’ancien champion des welters de l’UFC a ouvert la porte à plusieurs noms qui feraient plaisir aux fans de la plus grande organisation de MMA et donneraient un choc vendeur.

L’annonce, effectuée la semaine dernière en marge de la conférence de presse de l’UFC 290 à Las Vegas, a surpris tout le monde. Pour le plus grand bonheur de ses (très) nombreux fans. Georges St-Pierre est de retour! Considéré comme l’un des plus grands combattants de l’histoire du MMA, à raison, l’ancien champion des welters de l’UFC va revenir aux affaires. Mais cette fois, ce sera uniquement au sol, en grappling, un rendez-vous prévu le 14 décembre lors de l’UFC Fight Pass Invitational 6 et qui ne devrait pas être le seul comme le Canadien l’a expliqué au micro de RMC Sport.

>> Suivez toutes les soirées UFC avec les offres RMC Sport

Mais contre qui? Juste après l’annonce, "GSP" nous expliquait avoir reçu "une liste de plus d’une dizaine de noms" de la part de l’UFC, dans laquelle il allait devoir choisir l’identité de son adversaire. Si le monde du MMA rêvait de le voir face à Khabib Nurmagomedov, un choc de légendes qu’on aurait aimé voir à l’UFC même s’ils n’ont pas brillé à la même époque, la retraite du Daghestanais – qui aura du mal à revenir sur la parole donnée à sa mère, et on le comprend – ne le permettra pas sauf gros retournement de situation. Mais les noms qui titillent le "revenant" sont eux aussi ronflants.

Interrogé dans l’émission The MMA Hour, St-Pierre en a cité quelques-uns qui feront sans doute plaisir aux fans: "Plusieurs gars pourraient être une option, des combattants vétérans qui ont une un bon bagage en grappling. Les frères Diaz, Nick et Nate, pourraient peut-être marcher. Je suis un gars compétitif et je pense que les fans aimeraient voir ça. Ça peut aussi être quelqu’un actif actuellement, Kamaru Usman, Colby Convington ou quelqu’un comme ça. C’est au public de choisir qui ils aimeraient voir. Il faut que ce soit un grand adversaire qui donne un bon show."

Entre les légendaires Diaz (il a déjà affronté et battu Nick à l'UFC en 2013), l’ancien champion des welters de l’UFC Usman et un Covington ancien challenger pour le titre dans cette catégorie et très connu du public depuis qu’il s’est mué en personnage détestable à souhait, tous ces choix semblent intéressants. Reste à savoir qui sera partant. Toujours en forme du haut de ses quarante-deux ans, St-Pierre admet ne pas faire ce retour pour tenter de devenir le meilleur au monde en grappling.

Mais on peut compter sur son côté compétitif pour le voir en grande forme en décembre, peu importe qui se trouvera en face. "Je vais être préparé du mieux possible", lâche-t-il. Quand on sait que le garçon s’entraîne depuis longtemps avec coach John Danaher, sommité du grappling qui a notamment façonné le cador Gordon Ryan, son futur adversaire est prévenu. Georges St-Pierre ne vient pas dans le grappling pour faire de la figuration.