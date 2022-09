MMA: A 17 ans, Raul Rosas Jr devient le plus jeune combattant de l’histoire de l’UFC

Vainqueur de son combat ce mardi lors des Dana White’s Contender Series, Raul Rosas Jr a obtenu un contrat dans la plus grande organisation de MMA de la planète. A 17 ans. Un adolescent devenu le plus jeune combattant de l'histoire de l'UFC et qui vise déjà un autre record: être le plus jeune champion jamais vu à l'UFC. Découverte.

Vous faisiez quoi, vous, à 17 ans? Si la plupart des adolescents de cet âge doivent jongler entre les cours et les copains/copines, Raul Rosas Jr a déjà un job. Et pas n’importe lequel. En battant Mando Gutierrez sur décision unanime des juges – trois cartes à 30-27 – ce mardi à l’UFC Apex de Las Vegas, cadre du neuvième épisode de la saison 2022 des Dana White’s Contender Series (émission où le patron de l’UFC Dana White offre des contrats aux combattants ou combattantes qui le méritent à ses yeux pour leur performance), l’Américain né au Mexique est devenu le plus jeune combattant de l’histoire de l’UFC.

Celui qui a commencé sa carrière professionnelle à l’automne 2021 et qui fêtera ses 18 ans le 8 octobre prohcain n’a laissé aucun doute sur son talent face à un adversaire de sept ans et demi son aîné, dominé au sol trois rounds durant. Hyper technique en grappling, créatif à l’image de son amenée au sol après avoir changé de niveau sur un coup de genou sauté, déjà assez complet et avec encore une grande marge de progression vu son âge, ce combattant chez les poids coqs n’a pas fait hésiter White longtemps avant de lui offrir une place dans l’effectif de la plus grande organisation de MMA au monde.

"Il n’y avait rien à discuter, on n’en a même pas parlé en coulisses, a confirmé le patron de l’UFC. Je n’avais jamais vu un truc comme ça. Il a beaucoup de talent. Se conduire comme il l’a fait dans ce combat à 17 ans… J’étais époustouflé. Je suis très impressionné par ce gamin. Il est vraiment spécial. Si vous saviez le nombre de combattants qui m’ont envoyé un message pour me dire qu’il les avait impressionnés et qu’il avait toute sa place ici. Est-ce qu’on a des doutes sur comment gérer sa carrière vu son âge? Pas après ce que j’ai vu. Ce gamin est prêt à combattre à l’UFC."

Invaincu en six combats pro (la victoire contre Gutierrez était sa première à la décision), après être passé par les rangs amateurs entre 2019 et 2021 en commençant via les compétitions IMMAF, Rosas Jr évoque cette arrivée à l’UFC comme un destin déjà écrit: "Je savais que ça arriverait depuis ma naissance. Personne ne devrait être surpris. Je suis le nouveau roi ici et désormais j’arrive pour la ceinture." La performance de l’adolescent qui gagne sa vie en combattant dans une cage n’a pas laissé la communauté MMA insensible, de nombreux pairs le félicitant et soulignant son talent. Et "El Nino Problema" (son surnom) ne se cache pas. Il a déjà faim. Très faim. Avec un autre record dans le viseur.

"Même si j’ai 17 ans, j’ai déjà de l’expérience et je suis prêt à affronter n’importe qui, a-t-il lancé en conférence de presse. Si je dois retourner combattre maintenant, je le fais. Je suis prêt à combattre chaque semaine, chaque mois, je m’en fous, c’est pied sur l’accélérateur et pas de frein! Je me reposerai quand je serai à la retraite, quand je serai vieux. Ce n’est que le début donc je n’ai aucune raison de prendre un break. Je sais que ce ne sera pas facile, rien n’est facile dans la vie, mais je deviendrai le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC, et peu importe ce que je dois faire pour. Personne ne va me prendre ça. Si je devais affronter un mec du top 5 pour mon premier vrai combat à l’UFC, je le ferais, mais je sais que je dois d’abord grimper et je vais le faire et être bientôt au sommet. Je serai le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC à 19, 20 ou 21 ans."

Il devra pour cela battre le record de Jon Jones, couronné chez les lourds-légers à 23 ans et 243 jours en mars 2011. Il a un peu moins de six ans pour le faire. Une quête du Graal du MMA comme la suite logique d’un parcours où il a dû bousculer les codes et faire face à des adultes au corps déjà "terminé" pour se faire une place si jeune dans le milieu. "J’ai commencé ma carrière amateur à 15 ans, racontait-il ces dernières semaines au site MMA Junkie. C’était dans une réserve indienne donc c’était au bon vouloir du promoteur. On l’a convaincu et il m’a donné une opportunité. J’ai refait un combat amateur à 16 ans et j’ai commencé en pro à 17. J’ai combattu des gars dans la trentaine. Le plus vieux devait avoir 33-34 et le plus jeune 25-26."

Au Mexique, où il a fait ses cinq premiers combats professionnels, les doutes autour de la légitimité à le faire combattre si jeune ont diminué sortie après sortie. Pour combattre aux Dana White’s Contender Series aux Etats-Unis, il a toutefois dû demander une licence spéciale à la commission athlétique du Nevada (NAC), avec obligation d’un accord parental. Pour convaincre la NAC, son clan a également dû envoyer des vidéos de ses performances dans la cage pour prouver qu’il avait déjà de quoi combattre à ce niveau. Une situation qui a poussé des critiques à sortir du bois pour dénoncer le fait d’aligner un adolescent contre des gaillards bien plus âgés dans une discipline si brutale.

Rosas Jr les écarte en quelques mots. "Ceux qui disent ça ne connaissent pas le combat. Ils voient juste un gamin de 17 ans. Mais je ne suis pas un mec de 17 ans comme les autres. Quand les autres faisaient la fête ou étaient en vacances l’été, j’étais à la salle à travailler comme un fou. Je sais ce que je veux depuis longtemps. Et je vais l’obtenir. Les gens qui critiquent peuvent dire ce qu’ils veulent. Même si je deviens champion à l’UFC, il y en aura encore. Si j’étais au même moment de ma carrière mais à 25 ans, ils n’auraient rien dit. Je fais juste ce que je sais faire de mieux."

Avant d’assurer son contrat à l’UFC, le garçon annonçait que la chose allait "changer (s)a vie et celle de (s)a famille". Le regard déjà tourné vers la suite. "Je serai heureux de signer mais pas satisfait. C’est juste un pas de plus vers mon rêve de devenir le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC." Symbole d'une nouvelle génération formée directement au MMA et qui risque de tout emporter sur son passage dans le futur, il n’a pas encore légalement le droit de boire de l’alcool dans son pays. Il est à peine assez vieux pour obtenir son permis de conduire. Mais Raul Rosas Jr a déjà l’âge et le talent pour dominer des adultes dans une cage.