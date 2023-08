MMA : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le PFL Playoffs des welterweights et des lightweights ?

Cette année, le PFL revient avec les playoffs. Et ce week-end, cela concerne les poids welters et les poids légers. Ici, on vous dit tout pour suivre les combats.

Le playoff PFL des welterweights et des lightweights est à suivre dans la nuit de jeudi à vendredi à partir de 3 heures du matin sur les antennes de RMC Sport 2.

Les meilleurs combattants au rendez-vous du tournoi de playoffs !

Au PFL, les meilleurs de chaque catégorie s’affrontent dans un tournoi de type play-offs. Cette année, dans la catégorie des légers et des welters, les huit meilleurs combattants de l’organisation se donnent rendez- vous. Pour cette nouvelle carte, 5 combats sont proposés en préliminaire avant la carte principale qui verra 8 combattants s’affronter. Lors du premier combat, Burgos s’en ira défier Collard avant un duel Canada / Brésil entre Bruno Miranda et Olivier Aubin-Mercier. Pour la troisième affiche, le brésilien Carlos Leal défie le suédois Sadibou Sy avant l’ultime rencontre entre Salomon Renfro et son bilan de 11 victoires pour 3 défaites face à l’expérimenté russe Magomed Magomedkerimov qui affiche 32 victoires au compteur en 38 combats professionnels. A noter que la carte principale qui commence à 3 heures du matin sera précédée par la carte préliminaire à partir de 0h30.

Comment suivre le PFL Play-offs ?

Pour suivre le play-off du PFL dans la catégorie des welterweights et des lightweights, il est nécessaire de disposer d’un abonnement à une offre RMC Sport. Si vous n’êtes pas déjà abonné, sachez que RMC Sport propose un package tout à fait adapté aux week-ends de combat avec le pass combat. Accessible pour 10 euros, le pass combat permet de suivre en direct ou en rediffusion les combats au programme, depuis le direct et tout au long du week-end. Idéal pour suivre les combats de différentes organisations avec un seul abonnement.

