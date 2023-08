MMA: Abdoul Abdouraguimov signe au PFL, le "Lazy King" sera sur la carte à Paris le 30 septembre

Enorme annonce pour le MMA français. Le très populaire Abdoul Abdouraguimov s’est engagé avec le PFL, l’organisation qui monte, où il fera ses grands débuts le 30 septembre à Paris avant de participer au tournoi à un million de dollars l’an prochain. L’autre annonce du jour a confirmé le main event de la soirée dans la capitale française: la star Cédric Doumbé affrontera un autre Français invaincu, Jordan Zébo, avec l’ombre de Fernand Lopez derrière.

Le mois de septembre était déjà très attendu par tous les amoureux de la discipline en France. Il va désormais l’être encore plus. Organisation qui monte dans le MMA mondial, à l’image du recrutement de Francis Ngannou, le PFL (Professionnal Fighters League) a fait plusieurs annonces explosives ce jeudi au sujet de son premier événement à Paris, le 30 septembre au Zénith. Avec d'abord une signature qui va faire du bruit. Espéré à l’UFC ces derniers mois, surtout après avoir vu son manager Fernand Lopez évoquer une "promesse" de cette organisation qui a toujours été son objectif/rêve, Abdoul Abdouraguimov s’est finalement engagé avec le PFL où il fera ses grands débuts fin septembre dans la capitale française.

Ultra populaire auprès des fans de MMA tricolores, le "Lazy King" (16-1 en carrière) fera face au Zénith de Paris au Brésilien Quemuel Ottoni (12-3), l’homme qui avait infligé sa première défaite en MMA au futur champion des moyens de l’UFC Alex Pereira en le soumettant sur étranglement arrière en octobre 2015 au Jungle Fight – "Poatan" faisait alors ses débuts dans la discipline et était encore à fond dans sa carrière en kickboxing. L’ancien double champion (welters et moyens) de l’organisation française ARES effectuera cette première sortie dans la cage du PFL dans la catégorie des welters dans le co-main event de la soirée.

Signé dans la division "monde" du PFL, le combattant nantais d’origine daghestanaise participera l’an prochain au tournoi à un million de dollars dans la catégorie des légers, pour laquelle il avait effectué un test concluant de perte de poids ces derniers mois. Showman très drôle, gros spécialiste du sol très spectaculaire dans ses soumissions, le "Lazy King" a tout pour exploser au PFL et pour faire grossir sa popularité au-delà de nos frontières. L’autre grosse annonce du jour est une confirmation d’une information sortie ces dernières heures via Aboubacar Bathily, combattant français co-présentateur du podcast The Micka & AB Show avec Mickael Lebout.

La star Cédric Doumbé, qui devait faire ses débuts au PFL fin juin à Atlanta dans le tournoi à un million de dollars des welters avant de devoir se rétracter en raison d'une blessure, affrontera bien un autre Français, Jordan Zébo, dans l’affiche principale de la soirée. Au-delà du choc entre représentants tricolores invaincus, avec un Doumbé à 4-0 en carrière et un Zébo à 4-0 (mais avec plusieurs combats amateurs avant), il y aura beaucoup de choses à dire autour de cette opposition. Zébo, qui a fait ses trois derniers combats à ARES, représente le plus gros test pour l’ancien champion du GLORY (kickboxing) depuis sa transition en MMA.

Il est également membre du MMA Factory, la grande salle parisienne de Fernand Lopez, coach qui a souvent été la cible des moqueries de Doumbé dans ses vidéos ou sur les réseaux sociaux. De quoi pimenter un peu plus une affiche qui attirera les yeux de tout le microcosme français. Deux autres combattants tricolores seront également présents sur cette carte parisienne du 30 septembre: "l’Ours Blanc" Anthony Salamone (8-1), espoir de la scène MMA française, tentera de signer une deuxième victoire de rang au PFL – après une défaite pour ses débuts dans l’organisation – face au Slovène Jakob Nedoh (6-1) dans le cadre des playoffs du PFL Europe chez les lourds-légers; Yazid Chouchane (9-3) sera pour sa part opposé à l’Italien Luigi Vendramini (9-3), ancien de l’UFC où il avait notamment été battu par Paddy Pimblett et Farès Ziam lors de ses deux derniers combats en 2021.