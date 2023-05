MMA: ancien combattant à l'UFC, le Brésilien Felipe Colares, est mort percuté par un bus

Felipe Colares (29 ans), combattant MMA passé par l’UFC et l’organisation française Ares, est mort lundi après avoir été percuté par un bus à Rio de Janeiro.

Le monde du MMA est en deuil. Felipe Colares, combattant brésilien de 29 ans, est mort lundi après avoir été percuté par un bus à Rio de Janeiro. Selon Globo, Colares, qui était surnommé Cabocao, sortait de son entraînement au moment où il a été renversé sur l’avenida das Americas, située dans l’Ouest de la ville. Son entraîneur Rodrigo Babi a indiqué que le combattant avait été rapidement pris en charge par les pompiers.

Il avait remporté son premier combat avec l'organisation Ares en février

Transporté dans un état grave, il est décédé sur le chemin de l'hôpital. Il laisse derrière lui une femme et un fils de 10 mois. Colares a fait ses débuts en MMA en 2013 pour un bilan de onze victoires et quatre défaites. Il a été le champion poids plume de Jungle Fight en 2017 et a disputé six combats à l'UFC entre 2019 et 2022 (deux victoires, quatre défaites). Son aventure dans l’organisation reine a pris fin le 21 mai 2022 après un revers contre Chase Hooper.

Il combattait depuis au sein de l’organisation française Ares dans laquelle il a signé une victoire pour son premier combat le 17 février dernier contre le Français Alioune Nahaye (par soumission). "La famille ARES présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Felipe Colares", a écrit sur Twitter l'organisation lundi.

Colares avait fait la Une des journaux en janvier dernier lorsqu'il a arrêté un voleur en le maîtrisant jusqu'à l’arrivée de la police. "Je suis retourné à ma voiture et je suis allé voir la femme pour vérifier la situation, et en effet c'était un vol, avait-il confié dans la presse. Mes amis et moi sommes retournés à la voiture et avons vu l'homme. Après avoir remarqué qu'il n'était pas armé, nous sommes intervenus et avons réussi à épingler le voleur en utilisant des techniques de jiu-jitsu."