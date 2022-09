MMA: ancien combattant de l’UFC, Elia Theodorou, décède à 34 ans

Le Canadien Elia Theodorou est décédé des suites d’un cancer ce dimanche. Il a combattu 11 fois à l’UFC, la plus prestigieuse des organisations de MMA.

Le monde du MMA pleure l’un des siens. Âgé de 34 ans, le Canadien Elia Theodorou est décédé ce dimanche des suites d’un cancer du foie. Le combattant n’avait pas publiquement révélé sa maladie. Selon TSN, il était au stade 4 et avait reçu son diagnostic il y a peu de temps.

Au cours de sa carrière, Theodorou a disputé 22 combats, pour un bilan de 19 victoires et trois défaites. À l’UFC, où il combattait dans la catégorie des poids moyens, il possède un bilan de huit victoires et trois défaites. Le Canadien avait notamment combattu contre Thiago Santos, Brad Tavares et Derek Brunson.

Vainqueur de The Ultimate Fighter Nations

Avant d'être écarté de l’UFC en 2019 à la suite de sa défaite contre Brunson, il était classé 13e mondial de sa catégorie. Theodorou avait également remporté The ultimate fighter nations: Canada vs Australia.

En dehors de la cage, il était par ailleurs devenu le premier athlète professionnel d'Amérique du Nord à recevoir une autorisation d'usage de cannabis à des fins thérapeutiques, en janvier 2020.