MMA – BELLATOR 288 : PITBULL – NURMAGOMEDOV : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Chicago accueille cette semaine le Bellator 288. Le champion en titre, Patricky Pitbull, affronte Usman Nurmagomedov pour le co-main event de la soirée. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Pitbull – Nurmagomedov !

La soirée du Bellator 288 va être explosive ! Les deux combattants se retrouvent dans l’octogone pour la ceinture des poids légers. L’année dernière, Pitbull avait remporté le titre grâce à sa victoire par KO face à Peter Queally. Ce vendredi, il défend sa ceinture contre Usman Nurmagomedov, invaincu en 15 combats de MMA.

Le Russe, entraîné par l’ancien champion Khabib Nurmagomedov, s’est imposé à quatre reprises au Bellator, dont trois fois lors du premier round. Sa puissance, sa technicité et sa précision font de lui l’un des plus dangereux prétendants au titre. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Pitbull – Nurmagomedov !

RMC Sport diffuse le Bellator 288 ce samedi

