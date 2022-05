MMA-Boxe: "C'est idiot", le patron de l'UFC n'aime pas l'idée d'un combat Ngannou-Fury

Alors que la volonté de Francis Ngannou et Tyson Fury de s’affronter semble de plus en plus concrète, Dana White a donné son avis sur ce potentiel combat entre le champion des lourds de l’UFC et le champion WBC-The Ring des lourds en boxe. Le patron exécutif de l’UFC se veut clair: il n’est pas favorable à cette idée. Qui ne peut pas, selon lui, se comparer au combat dans un ring entre Conor McGregor et Floyd Mayweather en 2017.

Reverra-t-on Francis Ngannou dans l’octogone de l’UFC? Alors que sa situation contractuelle avec la principale organisation de MMA a basculé dans un certain flou – il a été prolongé automatiquement pour un an (ou trois combats) après sa victoire sur Ciryl Gane en janvier mais ne veut plus combattre à ses anciennes conditions salariales et pense pouvoir se libérer de son engagement dans quelques mois via une porte de sortie juridique –, le champion des lourds a été clair. S’il signe un nouveau contrat avec l’UFC, le Camerounais veut absolument y faire inclure une clause lui permettant d’aller combattre un certain Tyson Fury.

Un choc qui s’est un peu plus dessiné il y a une dizaine de jours quand le "Gypsy King", qui avait annoncé ces derniers mois un rendez-vous entre les deux à Las Vegas début 2023, a invité "The Predator" à monter sur le ring de Wembley pour échanger avec lui après sa spectaculaire victoire sur Dillian Whyte pour conserver ses ceintures WBC-The Ring des lourds en boxe dans ce qu’il a annoncé comme le dernier combat de sa carrière pugilistique. Bref, ce qui s’apparentait d’abord comme le fantasme d’un Ngannou qui rêve de boxe depuis longtemps semble prend un tour de plus en plus concret. Mais il y a un homme à qui cette idée de "combat exhibition" ne plaît pas: Dana White.

Et le patron exécutif de l’UFC n’est pas du genre à cacher ses sentiments. "Je n’aime pas les crossovers (combats entre champions de disciplines différentes, ndlr), a-t-il lancé au micro du Pat McAfee Show. Pourquoi? Parce qu’ils sont stupides. Une perte de temps, d’énergie et d’argent. C’est idiot. Mais je le comprends.' D’autant que Ngannou n’est pas le seul parmi ses troupes, qui se jugent pour la plupart sous-payées par rapprt aux étoiles du noble art, à afficher cette volonté: Kamaru Usman, champion des moyens de l’UFC, a plusieurs fois répété son envie de croiser les gants avec la superstar mexicaine de la boxe Saul "Canelo" Alvarez.

Il y a surtout eu Conor McGregor. En 2017, au sommet de sa gloire et alors double champion des plumes et des légers, l’Irlandais avait convaincu White et l’UFC de s’impliquer dans l’organisation du "crossover" contre Floyd Mayweather dans un ring de boxe. Mais selon le boss de l’UFC, les situations sont incomparables. "Ce combat Conor-Floyd a pris vie de lui-même. Partout où j’allais, c’était tout ce dont les gens me parlaient. Nous en étions à un point où les fans voulaient voir ce combat et les médias aussi. Mais les gens ne défoncent pas notre porte pour voir Fury-Ngannou." Et de conclure en entrouvrant un tout petit peu la porte: "Ils en ont parlé, tout ça, mais ce combat n’est clairement pas encore fait. Nous verrons comment les choses se passent."

Sur le ring, en tout cas, il y a moins de doute dans son esprit. Même si des règles hybrides sont mises en place comme les deux protagonistes le laissent entendre, et même si la puissance de son punch peut éteindre la lumière à n’importe qui, difficile de ne pas imaginer le génial Fury ultra favori s’il s’agit de boxer contre Ngannou. "Fury est l’un des meilleurs de tous les temps, rappelle White. Regardez qui il a battu, comment il les a battus… Francis a battu Ciryl Gane grâce à sa lutte. Vouloir se mesurer à l’un des meilleurs poids lourds de la boxe est fou." Pas faux. Mais cela rapporterait gros à Ngannou. Et c’est son rêve. Deux arguments qui pèsent lourd dans la balance