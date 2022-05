MMA: c’est officiel, l’UFC débarque à Paris le 3 septembre

C’était attendu, c’est désormais confirmé. Plus grande organisation au monde de MMA, l’UFC a officialisé via un communiqué l’organisation du premier événement en France de son histoire le 3 septembre à l’Accor Arena (ex-Bercy) de Paris. Une soirée pour laquelle les billets seront mis en vente le 24 juin et qui promet du grand spectacle.

On attendait l’officialisation de ce secret de Polichinelle. Elle est désormais là. Comme attendu depuis la légalisation du MMA en France au printemps 2020, l’UFC va bien faire organiser son premier événement en France en cette année 2022. Ce sera le 3 septembre, date qui était déjà dans les tuyaux depuis quelques temps, à l’Accor Arena (ex-Bercy) de Paris.

"Cela fait plus d’une décennie que nous préparons notre arrivée en France… NOUS Y VOILA !!!, s’enthousiasme Dana White, patron exécutif de l’UFC, dans le communiqué d’officialisation. Je suis ravi d’organiser notre tout premier événement en France début septembre. Cette soirée sera un moment épique et incroyable qui restera dans l’histoire pour les athlètes et les fans."

Plus grande organisation de MMA à travers la planète, l’UFC débarque dans la capitale française près de trente ans après sa création en novembre 1993 pour un show qui s’annonce comme toujours spectaculaire. Une attente qui devrait se ressentir sur la vente des billets, qui devraient très vite s’arracher pour remplir l’enceinte parisienne dans un pays où l’organisation connaît "une croissance exponentielle depuis plusieurs années" et compte – selon le communiqué de l’UFC – 3,8 millions de fans, ce qui en fait "le deuxième pays le plus important en Europe sur les réseaux sociaux de l’UFC".

Les tickets seront disponibles sur le site de l’Accor Arena et le site Ticketmaster à partir du vendredi 24 juin. Les membres du Fight Club de l’UFC pourront acheter leurs billets deux jours avant, le mercredi 22 juin, et ils seront accessibles dès le jeudi 23 juin pour ceux qui auront manifesté leur intérêt en se préenregistrant (sur le site ufc.com/paris). Mais au fait, que peut-on attendre de cette première carte en France?

Le communiqué de l’UFC confirme ce que tout le monde savait en citant Ciryl Gane, challenger du titre des lourds contre Francis Ngannou en janvier et premier représentant français à combattre pour une ceinture de l’UFC. Sauf improbable retournement de situation ou malheureuse blessure, "Bon Gamin" sera en tête d’affiche du main event (combat principal) et devrait y être opposé à l’Australien Tai Tuivasa, troisième du classement de la catégorie qui reste sur cinq victoires de rang toutes obtenues par KO (le dernier contre l'Américain Derrick Lewis, battu par Gane pour la ceinture intérimaire en août dernier) et promet du spectacle.

Le communiqué cite également Manon Fiorot, la Niçoise sixième du classement des mouches, qui a déjà confirmé à RMC Sport avoir accepté d’affronter à Paris l’Américaine Katlyn Chookagian, numéro 1 du classement, un combat entre athlètes venues aux sports de combat par le karaté dans leur enfance. En cas de victoire, "The Beast" (surnom de Fiorot) signerait un cinquième succès en autant de combats à l’UFC et se poserait en challenger légitime pour défier la championne Valentina Shevchenko.

Deux autres combattants français sont cités dans le communiqué, Nassourdine Imavov et Benoit Saint-Denis, et devraient donc également être de la partie. D’autres noms viendront s’ajouter dans les semaines à venir. Et sans doute quelques surprises. Tous auront rendez-vous le 3 septembre pour la première à Paris. Une date historique qui marquera une étape essentielle dans le développement du MMA en France.