MMA: ce que Kylian Mbappé a dit à Cédric Doumbè avant ses débuts au PFL

Dans une interview accordée au podcast spécialisé "The MMA Hour", Cédric Doumbè a expliqué être en contact avec Kylian Mbappé. Le combattant de 30 ans, qui fera ses débuts au PFL le 23 juin aux États-Unis (sur RMC Sport), assure que l’attaquant du PSG lui a promis de mettre son réveil pour le voir combattre.

Il y a six heures de décalage entre Atlanta et Paris. Lorsqu’il est 22h au sud-est des États-Unis, il est 4h du matin dans la Ville Lumière. Les amateurs français de MMA vont devoir mettre leur réveil dans la nuit du 23 au 24 juin, pour ne pas manquer les grands débuts de Cédric Doumbè au PFL de l’autre côté de l’Atlantique (sur RMC Sport). Après des mois de suspense et de négociations, le combattant de 30 ans, que beaucoup espéraient voir à l’UFC, s’est engagé officiellement avec la Professionnal Fighters League. Avec l’objectif de remporter le tournoi à 1 million de dollars (environ 920.000 euros) proposé par l’organisation américaine.

Le premier obstacle sur la route de Cédric Doumbè se nomme Jarrah Hussein Al-Silawi. "The Best" affrontera le Jordanien dans un peu plus d’un mois en Géorgie. Dans l’Hexagone, de nombreuses personnalités devraient allumer leur télévision au petit matin pour voir le Franco-Camerounais à l’œuvre. A commencer par Kylian Mbappé.

"J’ai parlé avec lui sur FaceTime"

Dans une interview accordée ce lundi au podcast spécialisé "The MMA Hour", Cédric Doumbè a parlé de l’attaquant du PSG, lui aussi d’origine camerounaise (par son père). En répondant à la question: "Qui est le plus célèbre des deux?" "Honnêtement (en réfléchisant), Mbappé est quand même plus connu, a réagi l’ancien champion du Glory. C’est un joueur de foot, je ne peux pas rivaliser, évidemment qu’il est plus célèbre! D’ailleurs, j’ai parlé avec lui sur FaceTime, il m’a appelé. Il m’a dit: ‘écoute, je n’y connais que dalle au MMA et à l’UFC, mais je me lèverai à 5h du mat pour toi’. Nous avons un ami en commun, c’est lui qui nous a mis en contact".

Le 23 juin prochain, Mbappé sera en vacances après avoir disputé deux matchs avec l'équipe de France, à Gibraltar (le 16 juin) et contre la Grèce (le 19 juin au Stade de France), en éliminatoires de l'Euro 2024. A voir dans quel pays il se trouvera à ce moment-là. Entre-temps, le capitaine des Bleus aura peut-être décroché un nouveau titre de champion de France avec le PSG. A trois journées de la fin, le club de la capitale est en tête du classement, avec 6 points d'avance sur Lens et 8 points sur l'OM.