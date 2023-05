MMA: Cédric Doumbé rejoint l’organisation PFL!

L’attente est terminée. Après quelques semaines de suspense, Cédric Doumbé a annoncé sa nouvelle organisation en MMA: ce sera le PFL (diffusé sur RMC Sport). Un choix qui se comprend malgré les attentes de beaucoup de fans sur l’UFC. Il combattra notamment fin septembre à Paris mais devrait débuter dans l'organisation en juin.

Le suspense a enfin pris fin. Et le scénario proposé va déplaire à certains. Ces dernières semaines, le MMA français attendait la réponse à une question. Où va se poursuivre la carrière de Cédric Doumbé? La légende du kickboxing, ancien champion du GLORY, passé au MMA en 2021 où il affiche pour l’instant un bilan de 4-0, avait laissé planer le doute en annonçant avoir plusieurs offres sur la table. UFC? Bellator? PFL? Le débat faisait rage parmi ses fans, entre choix du plus gros défi sportif ou du chemin qui rapporte le plus tout de suite.

"The Best" avait même fini par les faire voter pour l’aider à choisir, ce que beaucoup avaient plutôt vu comme un outil marketing sans réelle incidence sur son choix. Avec tout ça, l’attente avait grandi. Elle a pris fin ce mercredi. Un communiqué publié par le PFL (Professional Fighters League) annonce la signature de Cédric Doumbé "sur sa liste mondiale". Le combattant française rejoint officiellement l'organisation américaine qui fonctionne sur un format différent, avec dans chaque catégorie une saison régulière puis des playoffs pour un tournoi qui offre à son vainqueur un million de dollars et la ceinture de champion.

"Je suis un combattant unique qui rejoint une organisation unique, a réagi Doumbé dans le communiqué. Je suis impatient de connaître le succès au PFL." Président des opérations des combattants du PFL, Ray Sefo se réjouit lui aussi de cette signature qui va faire parler: "Cédric Doumbé est l'un des plus grands athlètes ayu monde et un formidable ajout à la liste mondiale du PFL. Cédric a dominé le kickboxing et s'apprête à faire de même en MMA. C'est l'un des combattants les plus talentueux au monde et il aura un impact immédiat au sein du PFL."

Si aucune date de premier combat n'est annoncée, ses débuts devraient avoir lieu fin juin aux Etats-Unis. Et le communiqué précise que Doumbé "devrait participer au playoff du PFL Europe au Zénith de Paris le 30 septembre 2023". Le PFL Europe est une sous-division continentale de l'organisation américaine. Si beaucoup seront déçus de ne pas le voir signer à l’UFC, où l’attendait la plus grosse adversité sportive, surtout après avoir répété combien il pouvait éteindre tout le monde dans cette organisation, le choix du PFL peut totalement se comprendre. Doumbé bénéficiera de bien meilleures conditions financières – les combattants pro ne prennent pas des coups pour le plaisir – et aura un chemin plus rapide vers le titre et le million. A trente ans, il pourra aussi emmagasiner de l’expérience dans une des meilleures organisations de la planète et rejoindre l’UFC dans deux ou trois ans s’il le désire, sans doute en meilleure position pour négocier.

Et il n’aura pas la vie facile dans sa nouvelle maison. La catégorie des welters du PFL contient des noms qui offriraient des oppositions compliquées à celui qui manque encore d’expérience en MMA. On peut citer le Suédois Sadibou Sy, vainqueur du tournoi welter du PFL en 2022 mais aussi le très dangereux Magomed Umalatov, un combattant russe invaincu qui enchaîne les KO (onze en treize victoires) et qui aurait sans doute pu remporter le tournoi l’an dernier sans un forfait, deux combattants dont le style tourné vers le striking pourrait toutefois lui convenir. On peut encore évoquer le Jordanien Jarrah Al-Silawi, le seul homme à avoir infligé une défaite au très coté spécialiste du sol Abdoul Adbouraguimov. Beaucoup critiqueront le choix de Cédric Doumbé de ne pas venir se tester dans les eaux infestées de requins de l’UFC. Mais nager dans celles du PFL – que pourrait également rejoindre un certain Francis Ngannou dans les mois à venir et où combat notamment le Français Anthony Salomone – ne sera pas de tout repos non plus.