MMA – COMBATE GLOBAL 30 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce week-end, les meilleurs combattants hispaniques de MMA entrent dans l’octogone. Les concurrents se retrouvent au Mediapro Studios de Miami pour la dernière session de l’année. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match du Combate Global 30 !

La saison du Combate Global s’achève ce vendredi avec de nombreux combats. En main event, vous assistez à la rencontre entre Cristian “Puas” Pérez et Gilber Orodoñez Huila.

Le Mexicain a remporté 10 victoires en MMA, dont 7 par KO ou TKO. Vous retrouvez aussi en co-main event Maritza Sanchez et l’Irlandaise Dee Begley, qui va tenter d’obtenir une quatrième victoire. Enfin, Ovidio Bojorquez affrontera également Eddie Perez Bruno au cours de la soirée. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match du Combate Global 30 !

Regardez le Combate Global 30 en direct avec RMC Sport

Le Combate Global 30 est diffusé en direct sur la chaîne RMC SPORT 2, ce samedi 19 novembre à 5 heures. Vous pouvez retrouver tout au long du week-end les plus belles rencontres de MMA en souscrivant l’offre sans engagement Pass Combat de RMC Sport, au prix de 5 euros. Ce paiement unique vous donne accès à l’intégralité des programmes dédiés aux sports de combat. Ainsi, vous assistez aux matchs, mais aussi aux émissions, aux reportages ainsi qu’aux débats. Bellator, UFC, Combate Global, PFL, Hexagone ou PBC, c’est à vous de choisir ! En plus, vous regardez les contenus du Pass Combat quand vous le désirez. En direct ou en replay, vous avez jusqu’au dimanche 23 heures 59 pour faire le plein de sensations. Passé cette heure, l’abonnement s’arrête automatiquement, sans démarche de votre part ! Enfin, le Pass Combat est accessible via PC, TV, consoles de jeux, smartphone et tablette, en UHD.

