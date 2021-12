MMA: Derrick Lewis démolit Daukaus et s’offre le record de KO à l'UFC

Battu au mois d’août par Ciryl Gane, le poids lourd américain Derrick Lewis a massacré le pauvre Chris Daukaus par KO au premier round, samedi lors du main event à l’UFC Fight Night à Las Vegas.

"Je voulais gérer mon énergie mais cinq rounds c’est long, j’ai pas que ça à foutre !" Alors Derrick Lewis n’a pas fait durer le suspense trop longtemps. Tant pis pour Chris Daukaus… Le dernier combat de l’année de 2021 à l’UFC n’aura pas passé le cap du premier round samedi à Las Vegas. Le main event qui opposait les deux poids lourds américains a largement tourné à l’avantage de The Black Beast. Après seulement 3’’36 dans la première reprise, Lewis a enchaîné les coups de poings et n’a laissé aucune chance à Daukaus, impuissant dans la cage. Considéré comme une étoile montante dans sa catégorie, cet ancien officier de police à Philadelphie n’a pas à rougir de sa défaite mais il a encore du chemin à faire avant de s'asseoir à la table de plus grands.

>> Pour ne rien manquer de l'UFC, l'abonnement aux chaines RMC Sport est par ici

"Content d’être le combattant clean avec le plus de KO"

Derrick Lewis, numéro 3 chez les lourds, renoue avec le succès après s’être incliné face au Français Ciryl Gane pour la ceinture intérimaire cet été à Houston. L’Américain enregistre sa 5eme victoire lors de ses six derniers combats. Il signe surtout son 13eme succès par KO. Un record à l’UFC. "Je suis content d’être le combattant clean avec le plus de KO", a-t-il commenté avec le sourire après son combat diffusé sur RMC Sport2. La suite ? Après avoir regoûté à la victoire, Lewis reconnait qu’il "aimerait bien avoir un nouveau combat pour le titre." Mais avant cela, ce sont d’abord des vacances en Jamaïque avec sa femme qui l’attendent.