MMA: "Fernand, il faut que tu viennes", Doumbé veut voir Lopez pour son combat contre Zébo

Pour ses grands débuts au PFL le 30 septembre prochain au Zénith de Paris, Cédric Doumbé espère voir Fernand Lopez, entraîneur de son adversaire Jordan Zébo, dans le coin d'en face.

Entre Cédric Doumbé et Fernand Lopez, figure du MMA français et entraîneur de Ciryl Gane, les petites phrases fusent régulièrement. Mais le combattant, qui fera ses débuts au PFL le 30 septembre prochain, assure avoir choisi son premier combat dans la ligue face à Jordan Zébo parce qu'il s'agissait justement d'un élève de Lopez.

"J'ai fait plus qu'accepter le combat, j'ai réclamé le combat, j'ai supplié pour ce combat", a expliqué le combattant français dans le podcast RMC Fighter Club.

"A la base, on m'a proposé Jordan Zébo et j'ai tout de suite dit oui, retrace-t-il. On s'est dit le story-telling est super, Lopez derrière, c'est magnifique. Puis finalement, ils (le PFL) nous recontactent et nous disent que ce sera un Roumain. Il était meilleur, en 7-1. C'était un très gros lutteur. C'était un réel test pour moi, sur le papier c'était mieux. Le PFL le voulait lui. On était dégoûtés."

"J'aurais aimé qu'il soit dans le coin. J'avais déjà préparé ce que j'allais dire avec le micro"

Cédric Doumbé et son équipe ont donc dû négocier pour convaincre les décideurs du PFL de lui opposer Jordan Zébo.

"On a supplié pour qu'ils mettent Jordan, on leur a expliqué le story-telling, ce qu'il y avait derrière, explique encore le Français de 30 ans avant ses débuts dans sa nouvelle organisation. Mon manager a repassé un coup de fil ensuite au PFL. Il l'a joué un peu à l'affect et ils ont finalement pris Jordan. Certains disaient que j'allais refuser le combat alors que j'ai supplié pour ce combat."

Pas sûr en revanche que Fernand Lopez soit présent pour le combat. Il a indiqué lui-même qu'il le suivrait depuis chez lui. "J'ai clairement voulu ce combat justement parce que c'était un élève de Fernand Lopez, répond ensuite Cédric Doumbé. Ce n'est pas personnel mais c'est pour le public. Je ne me dis pas dans la cage que je déteste Fernand, que c'est une revanche. Ce n'est pas comme Francis (Ngannou) contre Ciryl (Gane)."

Le Français a toutefois fait passer son message pour tenter de convaincre Fernand Lopez de venir au Zénith de Paris, le 30 septembre: "Ce n'est pas le truc qui fait qu'il faut voir ce combat. Mais c'est la cerise sur le gâteau. J'aurais aimé qu'il soit dans le coin. J'avais déjà préparé ce que j'allais dire avec le micro. Il faut qu'il soit là. Fernand, il faut que tu viennes. T'inquiète, c'est que du sport. Il n'y a pas de rancune. J'aimerais qu'il soit là, ce serait drôle."