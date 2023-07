UFC: Gaethje tient sa revanche face à Poirier après un incroyable KO

Tenu en échec par Dustin Poirier en 2018, Justin Gaethje a réussi sa revanche et est devenu ce dimanche le nouveau champion BMF, avec un KO infligé dès le second round.

Au terme d'un UFC 291 exceptionnel, Justin Gaethje est devenu champion BMF en infligeant un KO à Dustin Poirier ce dimanche. Dans le second round, Justin Gaethje parvient à envoyer un head kick sorti de nulle part et éteint littéralement son adversaire. Il célèbre dans la foulée d'un backflip.

Une revanche de 2018

Justin Gaethje a été soumis par Poirier au quatrième round lors du combat de l'année 2018, mais il s'est beaucoup amélioré au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis et a couronné sa victoire par un knock-out déclaré pour revendiquer la ceinture BMF de l'UFC en tant que "Baddest Mother F***er" de la promotion.

Gaethje, qui compte désormais 25 victoires et 4 défaites, a régulièrement exécuté des coups de pied bas dans un premier round serré, mais Poirier l'a ébranlé avec un coup droit qui a fait cligner des yeux et blessé le futur vainqueur, qui a ensuite saigné d'une coupure au-dessus de l'œil gauche.

"J'ai cru en moi tout le temps"

Gaethje est resté calme malgré les chocs et a porté les coups les plus nets dans le premier round. Son entraîneur lui a dit pendant la pause: "Ce round était vraiment génial... Un chaos contrôlé !" Mais une minute après le début du deuxième round, Gaethje, 34 ans, a déclenché son premier coup de pied de tête du combat, sa jambe droite suivant une droite, et a touché Poirier de plein fouet sur le côté de la tête.

Poirier, deuxième prétendant au titre UFC, s'est écroulé sur le tapis de l'octogone tandis que l'arbitre Herb Dean s'interposait pour mettre fin au combat. A l'issue du combat, Gaethje a exulté: "Contrairement à n'importe quel autre sport sur Terre, vous avez rarement une chance de rédemption... alors revenir, me prouver, j'ai cru en moi tout le temps."

"Je veux me battre pour le championnat du monde"

"J'ai dit à Dustin qu'il était mon combattant préféré sur Terre... Je remercie Dieu d'être sorti du bon côté cette fois-ci." Parlant de la façon dont sa défaite d'avril 2018 contre Poirier a déclenché une résurgence remarquable de sa carrière, il a déclaré: "Ce gars m'a donné une leçon et je remercie Dieu pour lui".

À la question de savoir quel sera son prochain combat, il a répondu : "Vous savez ce que je veux ensuite - je veux me battre pour le championnat du monde". Gaethje s'est battu deux fois pour la ceinture des poids légers, perdant contre Khabib Nurmagomedov en 2020, puis contre Charles Oliveira en mai dernier. Depuis, il a battu Rafael Fiziev et Poirier cette année de manière impressionnante, ce qui lui donne de fortes chances de remporter une troisième fois la ceinture.