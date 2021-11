MMA: Gane ne comprend pas pourquoi Ngannou l'a snobé à l'UFC 268

A deux mois de leur affrontement en Californie, Francis Ngannou et Ciryl Gane se sont croisés samedi dernier à l’UFC 268 de New York. Le Français assure ne pas avoir compris l'attitude de son rival camerounais, qui l'a snobé ce soir-là.

Pas un regard. Pas un seul mot échangé. Samedi dernier, à un peu plus de deux mois de leur combat pour la ceinture UFC des lourds, le champion Francis Ngannou et le champion "intérimaire" Ciryl Gane étaient présents au Madison Square Garden de New York pour l’UFC 268. Si le Camerounais a croisé son ancien équipier vendéen du MMA Factory, il n'a pas daigné s'arrêter pour lui parler. Ngannou est passé devant Gane et Fernand Lopez, son ex-coach et actuel le directeur du MMA Factory, sans les calculer. La scène diffusée par RMC Sport, rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, montre un Gane très surpris et un Fernand Lopez qui préfère prendre cet épisode avec le sourire, à l’image de Nassourdine Imavov, le grand espoir français des poids moyens, bourreau ce soir-là de l'Américain Edmen Shahbazyan.

"Je suis surpris"

Dans un entretien accordé mercredi à MMA Junkie, Gane est revenu sur ce petit jeu d’intimidation et la volonté de Ngannou de les ignorer. "Pourquoi? Juste pourquoi? Ce n’était pas nécessaire, a-t-il commenté. Mais c’est comme ça. Certaines personnes pensent différemment de moi. Certaines personnes sont différentes. Pour moi, ce n’était pas nécessaire. Mais il l’a fait. C’est son histoire, donc c’est tout… Je suis surpris, car peut-être qu’il a quelque chose contre moi, peut-être qu’il a quelque chose contre son ancien entraîneur, Fernand Lopez, mais Nassourdine Imavov? Nassourdine Imavov vient de terminer son fight, et il a gagné. Au MMA Factory, Nassourdine Imavov était peut-être le plus grand partenaire d’entraînement de Francis. Alors Fernand, OK. Moi, je suis le futur adversaire, OK. Mais Nassourdine Imavov, c’est un peu dommage", a-t-il regretté.

Très attendu, le combat Ngannou-Gane aura lieu le 22 janvier, en "main event" (combat principal) de l’événement UFC 270. Non pas à Paris ou Las Vegas, mais du côté de la Californie et du Honda Center d’Anaheim, dans la banlieue de Los Angeles. Un combat qui sera diffusé en exclusivité sur RMC Sport 1.