MMA: Gane se rapproche encore du sommet au classement de l’UFC

Vainqueur de Jairzinho Rozenstruik samedi, Ciryl Gane a gagné trois places au classement de la catégorie des poids lourds de l’UFC. En plus du champion Stipe Miocic, le Français n’est plus devancé que par trois autres rivaux.

Petit à petit Ciryl Gane continue de faire son chemin à l’UFC. Auteur d’une prestation très solide face à Jairzinho Rozenstruik dans la nuit de samedi à dimanche, le Français a regretté de ne pas avoir su finir le travail et infliger un KO à son adversaire. Cela ne l’a pas empêché de poursuivre son ascension avec une huitième victoire (en huit combats) en MMA.

De manière assez logique après sa belle maîtrise et ses cinq rounds aboutis contre le Surinamien, Ciryl Gane a gagné trois places en passant du septième au quatrième rang parmi les challengers au titre détenu par Stipe Miocic.

Trois hommes entre Gane et Miocic

Impeccable dans sa maîtrise du combat face à Rozenstruik, le protégé de Fernand Lopez a pourtant reçu quelques critiques de la part de Dana White, déçu de ne pas avoir assisté à un KO spectaculaire.

"Bon Gamin" ne s’est pas laissé démonter et a répondu au patron de l’UFC. Et ce mardi, le classement mis à jour de la catégorie vient un peu donner raison au combattant tricolore.

En plus de l’actuel champion, trois autres rivaux se trouvent toujours entre le Français et la ceinture des poids lourds. Prochain challenger de Stipe Miocic, dans la nuit du 27 au 28 mars sur RMC Sport, Francis Ngannou semble le plus dangereux.

Derrick Lewis, numéro deux du classement des challengers et Curtis Blaydes (numéro trois) pourraient ainsi bénéficier d’une chance avant Ciryl Gane. A moins que, justement, le Français affronte l’un des deux hommes pour obtenir le droit de défier le vainqueur de la revanche Miocic-Ngannou.