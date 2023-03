MMA Grand Prix: nouvelle victoire du phénomène Doumbé après un festival au 2e round face à Klimas

Cinquième victoire en autant de combats de MMA pour Cédric Doumbé. Le phénomène de 30 ans s'est imposé sur TKO face au Polonais Pawel Klimas au deuxième round ce samedi soir, au MMA Grand Prix qui se tenait au Zénith de Paris.

Avant l'UFC 285 et l'énorme choc entre Gane et Jones, il y avait le MMA Grand Prix au Zénith de Paris. Avec un Cédric Doumbé déchaîné! Pour son cinquième combat de MMA, le combattant de 30 ans a signé une cinquième victoire... et avec la manière!

Le Polonais Pawel Klimas a dû s'incliner sur arrêt de l'arbitre au deuxième round, après un festival: une gauche l'a fait vaciller avant de l'envoyer au sol. Après un petit geste de provocation très caractéristique, Doumbé a fini le travail en enchaînant les coups. L'arbitre a finalement mis fin au calvaire de Klimas.

