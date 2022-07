MMA: "Il a cette vibration à la McGregor", le patron de l’UFC encense Paddy Pimblett

Vainqueur de Jordan Leavitt ce week-end lors de l’UFC Londres, Paddy Pimblett a encore fait grandir une popularité qui en fait déjà l’une des plus grandes stars de l’UFC. Au point de voir Dana White, patron exécutif de l’organisation, tirer un parallèle avec Conor McGregor, plus grande star de l’histoire du MMA. Avec un plan en tête pour la suite de sa carrière.

Les déclarations fracassantes en conférence de presse, ses fesses dévoilées à la pesée et le "vent" mis à la main tendue de son adversaire, l’entrée vers la cage qui fait frissonner, la performance de haut niveau au sol pour s’imposer, le "tea-baging" comme promis juste après son succès, le discours post-combat si fort et émouvant au sujet du suicide… On ne se trompe pas en affirmant que Paddy Pimblett a enflammé la foule ce samedi avec sa victoire par soumission sur Jordan Leavitt sur la carte de l’UFC Londres, sa troisième en autant de combats à l’UFC.

>> Suivez toutes les soirées UFC avec les offres RMC Sport

Le verdict est clair pour le combattant de Liverpool: aucune fausse note. De quoi renforcer un peu plus sa popularité. Déjà star avant ce week-end, "The Baddy" a même passé ce cap. Il est désormais, sans discussion possible, une des plus grandes stars de la plus grande organisation mondiale de MMA alors qu’il n’a encore affronté aucun membre du top 15 de sa catégorie (les légers). Polarisant, le garçon ne laisse personne indifférent. On l’adore ou on le déteste, avec pas grand-chose entre les deux.

Un statut qui fait fleurir les comparaisons. Pour Dana White, par exemple, il y a clairement du Conor McGregor chez ce Paddy Pimblett à la langue bien pendue. "Parler de combat pour le titre ou de choses comme ça est encore trop prématuré mais il a cette vibration à la Conor McGregor autour de lui, a lancé le patron exécutif de l’UFC ce mardi en conférence de presse suite à l’émission Dana White’s Contender Series où il vient dénicher des talents à signer pour son organisation. Quand lil marche vers la cage, quand il est dans l’arène, la façon dont les fans l’accueillent, la façon dont les médias parlent de lui, la façon dont les gens cherchent du contenu sur lui…"

En établissant un parallèle (déjà présent chez certains médias) avec la plus grande star de l’histoire de l’UFC, ancien champion dans deux catégories, Dana White met une forme de pression sur les épaules de l'ancien champion des plumes du Cage Warriors qui s’est aussi fait connaître dans notre pays grâce à son témoignage glaçant sur les événements autour de la dernière finale de Ligue des champions au Stade de France. Mais l’intéressé est prêt à assumer.

Après sa victoire sur Leavitt, Pimblett a annoncé sa volonté de porter sa carrière "au niveau supérieur", celui des plus gros événements UFC (les numérotés). Une perspective qui ravit son patron, avec déjà en tête un plan pour y arriver qu’il compte démarrer avant la fin de l’année. "Je pense que ce qu’on va faire pour la suite est l’amener à Boston ou New York pour qu’il finisse sur un pay-per-view, a précisé White. Et après ça, tu l’amènes combattre à Las Vegas."

Avec un UFC 281 prévu pour le 12 novembre au Madison Square Garden de New York, un événement en pay-per-view aux Etats-Unis, le rendez-vous semble déjà trouvé pour une prochaine sortie qui le verrait enflammer le public américain après avoir embrasé Londres. Une étape de plus sur une route qui pourrait finir par le mener à son rêve affiché: un combat chez lui à Anfield, stade des Reds. Et si la chose se faisait contre Conor McGregor? Si cette perspective paraît encore loin, elle en fait tout de même saliver plus d’un. A commencer par les patrons de l’UFC qui seraient certains de faire un gros carton avec une telle affiche.