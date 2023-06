MMA: "Je veux t’éteindre", Ngannou et Jones se chauffent au PFL

Désormais tête d'affiche du PFL, le Camerounais Francis Ngannou a croisé la route de la superstar de l'UFC Jon Jones vendredi à Atlanta. L’occasion pour les deux stars du MMA de se chauffer en vue d’un hypothétique combat au sommet entre les deux poids lourds.

C’est la rencontre que tous les fans de MMA attendaient… A défaut d’avoir lieu dans la cage, Francis Ngannou et Jon Jones, les deux stars des poids lourds, se sont croisées vendredi soir au PFL 5 organisé à Atlanta. Un échange cordial durant lequel les deux combattants se sont gentiment chauffés, se projetant sur un combat qui a peu de chance d’aboutir à court terme, le Camerounais ayant quitté l'UFC pour rejoindre le PFL tandis que Jon Jones, vainqueur expéditif de Ciryl Gane le 5 mars, domine largement sa catégorie dans la prestigieuse ligue américaine. Mais peu importe, voici ce que se sont dit les deux stars après s’être serrées la main avec un grand sourire…

>> Abonnez-vous à RMC Sport 2 pour ne rien manquer du MMA et des soirées UFC

Francis Ngannou : "Mon gars Johnny ! Respect"

Jon Jones : "Respect mec."

Ngannou : "Il faut que ce combat ait lieu. Je suis ici, tu es là-bas."

Jones : "Tu sais que tu ne veux pas que je t’éteigne."

Ngannou : "J'ai envie de tout ça. Tu le sais"

Jones : "Avec le seul vrai Roi."

Ngannou : "J’ai envie de tout ça."

Jones : "J'ai toujours été le Roi. Depuis le jour où j’ai commencé. Et je mourrai en Roi. On aurait déjà pu le voir mais tu es parti."

Ngannou : "Non c’est toi qui t’es retiré pendant trois ans."

Jones : "Il fallait que je m’entraîne pour te botter les fesses."

Ngannou : "Tu as besoin de t’entraîner pour me battre ?"

Jones : "Oui"

Ngannou : "Ce sont trois bonnes années. Je serai toujours prêt pour un combat. C’est toi que je veux. Je veux t’éteindre."

Pour rappel, Francis Ngannou, qui ne cache pas non plus son envie d'aller chercher un gros combat (et un gros chèque) en boxe anglaise, doit normalement faire ses débuts au PFL en 2024.