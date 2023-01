MMA: l'espoir Victoria Lee est morte à 18 ans

Surnommée "The Prodigy", la jeune américaine avait impressionné pour ses débuts dans la cage en 2021. Les causes de son décès n'ont pas été révélées.

La terrible nouvelle a d’abord été partagée par sa sœur Angela, 26 ans, elle-même combattante au sein de l’organisation asiatique de MMA, One Fighting Championship, annonçant sur Instagram la tragique disparition de sa cadette, Victoria, décédée à 18 ans. "Elle est partie trop tôt et notre famille a été complètement dévastée depuis lors, écrit-elle. Elle nous manque… plus que tout au monde. Notre famille ne sera plus jamais la même. La vie ne sera plus jamais la même. Victoria était la plus belle âme qui ait jamais vécu. C’était la meilleure petite sœur du monde." Les causes de son décès, survenu le 26 décembre, n’ont pas été précisées par la famille.

Sacrée double championne du monde junior en pancrace, un mélange de boxe et de lutte, en 2019 et 2020, Victoria Lee était une étoile montant des arts martiaux mixtes. Surnommée "The Prodigy" ("La Prodige"), la jeune Hawaïenne avait fait ses débuts dans l’organisation One Championship à seulement 17 ans. Victorieuse de ses trois premiers combats, dont le dernier sur un TKO contre Victoria Souza en septembre 2021, Victoria Lee avait mis sa carrière entre parenthèses pour se concentrer sur ses études mais comptait revenir combattre dans la cage en début d’année. Elle qui rêvait de marcher sur les traces de son frère aîné Christian et d’accrocher une ceinture mondiale à son palmarès.

Sur Facebook, le président de ONE Championship, Chatri Sityodtong lui a rendu un très bel hommage: "J'ai le cœur brisé par le décès de Victoria Lee. J'ai rencontré Victoria pour la première fois lorsqu'elle avait 11 ans. Je l'ai vue s'épanouir au fil des ans en tant qu'artiste martial et être humaine. Je me souviens toujours avoir pensé qu'elle était sage, réfléchie et désintéressée au-delà de son âge. Bien sûr, elle était déjà un prodige des arts martiaux à l'époque, mais je voyais qu'elle était bien plus que cela. Victoria avait un cœur d'or très pur et un esprit brillant. Elle s'occupait des autres avant elle-même. Elle voulait utiliser sa vie pour aider le monde. Je me souviendrai toujours de Victoria pour la belle et précieuse âme qu'elle était."