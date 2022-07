MMA: l’organisation Hexagone MMA s’internationalise avec des événements à l’étranger

Lancée en France suite à la légalisation de la discipline, l’organisation Hexagone MMA va sortir de nos frontières dès le mois d’août avec un show à Dubaï. Que vous pourrez suivre sur RMC Sport.

Hexagone MMA va sortir de l’hexagone. Après avoir été lancée dans notre pays suite à la légalisation de la discipline, avec un premier show tenu en juillet 2021 à Paris, un deuxième en octobre 2021 toujours dans la capitale et un troisième en février 2022 à Reims, l’organisation française va s’exporter en dehors de nos frontières et internationaliser ses événements pour la saison 2022-2023.

Outre des dates à Paris et en province, la moitié de ses événements auront lieu à l’étranger à partir d’août 2022, à commencer par la carte Hexagone MMA 4 qui aura lieu à Dubaï le 28 août prochain. Selon son communiqué de presse, l’organisation française "affiche de nouvelles ambitions": "Donner toujours plus de visibilité aux combattants et talents français sur la scène internationale du MMA en proposant une compétition de très grande qualité, tant par la sélection des combattants que par la production des évènements, ce que ses partenaires diffuseurs étrangers plébiscitent déjà".

"Nous sommes fiers d'annoncer que le lancement de la ligue française Hexagone MMA a reçu un accueil très favorable sur le marché mondial des droits sportifs, et Hexagone MMA profite de cette opportunité en travaillant d'ores et déjà avec des partenaires clés au niveau international pour présenter le meilleur du MMA français et européen au monde entier", se satisfait Laurent Pourrut, co-fondateur de l’organisation diffusée par RMC Sport. Rendez-vous fin août 2022 pour la première pierre d’une nouvelle stratégie ouverte au-delà des frontières hexagonales.