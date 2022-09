MMA: L’UFC Paris était fabuleux, le débrief d’une soirée historique avec le RMC Fighter Club

Pour sa première en France, ce samedi à Paris, l’UFC a offert un superbe spectacle renforcé par la folie d’un public qui a su répondre présent au rendez-vous après une si longue attente pour voir enfin la plus grande organisation au monde de MMA. Le RMC Fighter Club débriefe cette soirée historique avec William Gomis, vainqueur de son combat à Bercy pour ses débuts à l’UFC, en invité spécial.

On avait rêvé qu’elle soit superbe, on espérait qu’elle soit inoubliable. Mais alors là… Pour sa première dans notre pays, ce samedi à Bercy, l’UFC a proposé une soirée à jamais gravée dans nos mémoires et qui change tout pour la place du MMA en France. Entre l’ambiance folle furieuse, un Ciryl Gane qui a réveillé la bête et régalé et des combattants français reçus 5 sur 5, on n’aurait pas pu faire mieux. Il y avait tout. Ce public dingue qui a porté les locaux comme jamais et qui a fait du bruit, beaucoup de bruit, avec en point d’orgue une Marseillaise repris par toute l’enceinte pendant le combat principal entre Gane et Tai Tuivasa.

Les deux en ont même souri dans la cage, impressionnés de pouvoir évoluer dans une telle ambiance digne d’un stade de foot. Il y avait aussi la performance de "Bon Gamin", mis à terre via knockdown pour la première fois de sa carrière mais qui a réveillé la bête et son feu intérieur pour partir à la "guerre" avec le puissant Australien – qui encaisse encore et encore, tellement valeureux – et offrir un spectacle fascinant qui renforce la perception sportive accolée à son nom.

Il y avait tous les autres Français, de Benoît Saint-Denis (à jamais le premier) à Nassourdine Imavov en passant par Farès Ziam et William Gomis. Saint-Denis a régalé la foule avec une performance généreuse bien à son image, terminée sur le deuxième KO de sa carrière pro en MMA. Ziam, qui avait signé deux victoires et deux défaites pour son premier contrat à l’UFC, a prouvé l’étendue de ses progrès sur plusieurs niveaux entre gestion de la distance en striking et surtout luttes défensive et offensive pour aller s’offrir un succès sur décision mérité.

Gomis a fêté ses débuts dans la plus grande organisation de MMA en s’imposant lui aussi sur décision après avoir utilisé l’énergie du public pour se sortir d’un triangle mal embarqué en fin de troisième round. Imavov, douzième du classement des challengers chez les welters, a également pris la victoire sur décision mais il est sans doute celui qui a le plus mal géré la portée de l’événement en cherchant trop à éteindre Joaquin Buckley en raison de ses piques verbales des dernières semaines. On l’a même vu parler dans la cage à l’Américain, comme si l’animosité personnelle avait pris le pas sur la gestion technique.

Une approche qui l’a privé de gaz dans les derniers instants du combat et qui aurait pu lui coûter cher. Mais plus de peur que de mal et Imavov va pouvoir continuer son ascension dans sa catégorie. Après cet événement inoubliable, sur tous les plans, le RMC Fighter Club vous offre un long débriefing pour évoquer tous ces moments gravés à jamais dans nos mémoires. Avec en invité spécial William Gomis pour revenir sur sa performance et sur sa communion avec le public. C’était beau, c’était bien, c’était fabuleux. Et ça change tout pour le MMA en France, discipline longtemps vilipendée qui a désormais gagné sa légitimité et prouver qu’elle était populaire et là pour durer. On a déjà hâte que l’UFC revienne chez nous.