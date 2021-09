MMA: l’UFC "travaille" sur le combat Ngannou-Gane en France début 2022, selon Fernand Lopez

Dans MMA Center dimanche sur RMC Sport2, Fernand Lopez, l’entraîneur du combattant français Ciryl Gane explique que "l'UFC travaille de toutes ses forces" pour organiser un combat à Paris entre le combattant français et Francis Ngannou, champion des lourds. Un combat qui pourrait avoir lieu au "premier trimestre 2022."

C’est le combat que toute la France attend. Ciryl Gane face à Francis Ngannou. Les deux combattants de MMA se sont côtoyés au MMA Factory avant de devenir des stars à l’UFC dans la catégorie des lourds. Au Camerounais la ceinture mondiale, au Français celle d’intérimaire après sa victoire face à Derrick Lewis au mois d’août dernier. Alors que le MMA a été légalisé en France depuis à peine plus d’un an, la perspective d’une opposition entre les deux stars pour l’unification du titre des lourds est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines.

Fernand Lopez, coach de "Bon gamin" et ex-entraîneur de Francis Ngannou, confirme ce dimanche que les discussions avancent dans le bon sens pour un grand rendez-vous en début d’année prochaine : "Je sais que l’UFC travaille de toutes ses forces pour que ce soit à Paris, probablement au premier trimestre 2022, a déclaré le patron du MMA Factory sur le plateau de MMA Center, sur RMC Sport 2. De manière magique, ça pourrait peut-être arriver en décembre mais ce n’est quasiment plus possible à mon avis."

Des doutes à cause du pass sanitaire

Si la tenue de ce combat en France est en bonne voie, grâce notamment à l’appuie du ministère des Sports, il existe encore quelques freins du côté de Dana White, le boss de l’UFC. Fernand Lopez évoque "le fait qu’on ne puisse pas voyager normalement." "Même si on a la possibilité d’avoir le pass sanitaire, les restrictions sanitaires de voyage font qu’on ne pouvait pas réunir tout le monde, précise-t-il. Ils veulent faire un très gros show avec une jauge pleine et ils avaient des doutes sur la capacité à avoir une jauge pleine avec le pass sanitaire." A suivre.