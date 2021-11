MMA: le calvaire de Diego Sanchez, légende de l’UFC, à cause du Covid-19

A 39 ans, le combattant américain Diego Sanchez est actuellement hospitalisé pour une pneumonie provoquée par le Covid-19. Non vacciné, il a partagé son cauchemar sur les réseaux sociaux.

C’est un rude combat que mène Diego Sanchez. Très loin de la cage et des lumières de l’UFC dont il fut l’une des légendes (32 combats, 19 victoires, 13 défaites), le combattant se bat contre le Covid-19 à l’hôpital. Le combattant américain a été hospitalisé car il souffre d’une pneumonie provoquée par le coronavirus. Un virus qu’il a contracté il y a déjà deux semaines. Avant le diagnostic, il avait déjà indiqué souffrir de "toux, vomissements, fièvre et douleurs dans les articulations."

>> Pour ne rien manquer de l'UFC, l'abonnement aux chaines RMC Sport est par ici

Il n'est pas vacciné

En raison des complications, il a donc été récemment hospitalisé cette semaine. Sanchez souffre d’une pneumonie et de caillots de sang dans les deux jambes. Il a reconnu être non vacciné et a partagé des photos de son calvaire sur les réseaux sociaux avec notamment un cliché du scanner de ses poumons.

Avant de quitter l’UFC cette année, le dernier combat de Diego Sanchez remontait au mois de septembre 2020 avec une défaite face à Jake Matthews sur décision unanime. Le combattant US avait l'intention de poursuivre sa carrière en MMA. Mais son avenir pourrait être compromis en raison de ses problèmes de santé.