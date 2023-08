MMA: le Français Morgan Charrière signe à l'UFC et sera sur la carte à Paris

Nouvelle star du MMA français, Morgan Charrière fait enfin le grand saut vers la plus grande des scènes, l’UFC. Il sera du rendez-vous à Paris le 2 septembre prochain, à suivre sur RMC Sport.

La signature de Morgan Charrière à l'UFC, nouvelle star du MMA français, a été officialisée ce mercredi par les réseaux sociaux du Cage Warriors. Le combattant tricolore rejoint la plus prestigieuse organisation de MMA et sera à la carte de l'UFC Paris le 2 septembre prochain (un événement à suivre sur RMC Sport). Surnommé "The Last Pirate", soutenu par une importante communauté, le natif de Poissy rejoint ainsi un casting déjà XXL avec les combats de Ciryl Gane, Manon Fiorot ou encore William Gomis au programme.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez le meilleur du MMA

"En vrai de vrai, je réalise pas encore vraiment", écrit-il sur son compte Twitter. "Des années de boulot, des désillusions et beaucoup de sacrifices. Un chemin semé d’embûches. Mais on y est enfin. Merci pour la force, on va tout faire pour faire rayonner le MMA français."

Charrière réussit son plan et s'invite sur la carte de l'UFC Paris

Ces derniers mois, Charrière a fait forte impression avec trois victoires de rang et voulait marquer les esprits pour décrocher une invitation à l'UFC Paris. Guillaume Peltier, manager du Français, confiait à RMC Sport les détails de ce plan le 22 juillet dernier. "On fait une masterclass le 21 juillet au Cage, on déboîte le mec, puis on pousse et on donne tout pour aller à l'UFC à Paris".

Un plan sans accroc puisque Morgan Charrière n'a pas manqué son rendez-vous face à Diego Silva, à Londres, avec un TKO. Cette arrivée à l'UFC va propulser l'un des plus gros potentiels tricolores dans une autre dimension. L'abordage du "pirate" est, quoi qu'il en soit, prévu pour le 2 septembre à l'Accor Arena de Bercy.