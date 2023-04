MMA: le TKO dévastateur infligé par Biaggio Ali Walsh, petit-fils de Mohamed Ali, au PFL

Biaggio Ali Walsh, l'un des petits-fils de Mohamed Ali, a remporté son premier combat de la saison au PFL, vendredi à Las Vegas.

Il ne lui a fallu que 100 secondes pour plier l'affaire. Et de quelle manière. D'une droite fulgurante, Biaggio Ali Walsh, qui n'est autre que le petit-fils de Mohamed Ali, a terrassé Isaiah Figueroa à l'occasion du deuxième événement de la saison régulière du Professionnal Fighters League (PFL 2), vendredi soir au Virgin Hotels de Las Vegas. L'arbitre l'a déclaré vainqueur par KO technique. Le combat comptait pour la catégorie des poids légers.

Large favori pour les bookmakers, Biaggio Ali Walsh s'est emparé de la troisième victoire de sa carrière en MMA (contre une défaite). Son adversaire se retrouve à deux revers et un succès.

"Le train est toujours en marche!"

"Je ne pourrais pas être plus béni et reconnaissant pour tout l'amour et le soutien! Le train est toujours en marche!", s'est réjoui Biaggio Ali Walsh dans un message sur Instagram. Il confirme ses débuts réussis en novembre dernier en PFL. Il s'était alors imposé avant la limite contre Tom Graesser.

Le PFL se structure avec une saison régulière et des playoffs. Durant toute l'année, dix combattants de chaque catégorie de poids s'affrontent pour le titre.

Biaggio Ali Walsh, 24 ans, est l'un des deux enfants de Rasheda Ali, l'une des filles (née en 1970) de Mohamed Ali. Son frère cadet Nico Walsh, 22 ans, est boxeur professionnel. Il est invaincu en huit combats, avec une dernière victoire enregistrée en février dernier contre Eduardo Ayala.