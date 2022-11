MMA: McGregor attaqué en justice par un partenaire d’entraînement… pour l’argent de son whisky

Partenaire d’entraînement de longue date de Conor McGregor, Artem Lobov a décidé d’attaquer la superstar irlandaise du MMA en justice. Le Russe affirme être à l’origine de l’idée de la création de Proper No. Twelve, la marque de whisky de l’ancien double champion UFC qui a revendu ses parts majoritaires dans la société contre 600 millions de dollars en 2021. Selon lui, 5% de cette vente doivent lui revenir en vertu d'un accord entre les deux.

La fortune colossale de Conor McGregor attire les convoitises. Jusqu’à ses vieux compagnons de route. Et jusqu’à impliquer les tribunaux. Selon The Irish Independent, Artem Lobov, à la retraite depuis 2021 et partenaire d’entraînement de longue date du "Notorious" dans la salle SBG de Dublin, vient d’attaquer la superstar du MMA en justice et lui réclame plusieurs millions d’euros.

>> Suivez toutes les soirées UFC avec les offres RMC Sport

La raison? L’ancien combattant russe affirme avoir joué un rôle pivot dans le développement de la marque de whisky Proper No. Twelve, dont McGregor a revendu ses parts majoritaires en 2021 pour 600 millions de dollars. "Nous avons initié une procédure pour faire appliquer un accord avec monsieur McGregor sur la marque Proper No. Twelve, explique l’avocat de Lobov, Dermot McNamara. Mon client était le créateur initial et le co-fondateur du concept de lancer une marque de whisky irlandais associée à monsieur McGregor. Cette affaire se trouvant désormais devant la justice, nous ne ferons pas d’autres commentaires."

Lobov affirme avoir droit grâce à cet accord à 5% des revenus générés par McGregor grâce à la vente de ses parts dans cette marque, ce qui correspondrait à 30 millions de dollars. L’ancien double champion UFC (plumes et légers) a réagi par la voix de sa porte-parole, Karen J. Kessler, qui a expliqué que ces affirmations étaient "incorrectes". "La marque a été créée, développée et promue inlassablement par Conor McGregor", rajoute-t-elle.

Lobov est notamment connu pour s’être retrouvé au cœur de la plus chaude rivalité de la carrière de McGregor, celle avec Khabib Nurmagomedov, qui avait pris à partie le Russe dans les entrailles du Barclays Center de Brooklyn avant l’UFC 223 en avril 2018, ce qui avait poussé la star irlandaise à prendre l’avion pour venir jeter un charriot sur un bus dans lequel se trouvait Khabib et ses proches (Lobov avait aussi participé et l’UFC avait ensuite annulé son combat avec Alex Caceres prévu sur cette carte). Le Russe avait déjà affirmé en août dernier avoir été à l’origine de la création de Proper No. Twelve en incitant McGregor à se tourner vers cet alcool alors qu’il réfléchissait à lancer une marque de vodka Hafþór Björnsson (acteur dans la série Game of Thrones et spécialiste du sport de force).

"Je suis celui qui a eu l’idée, expliquait-il cet été. Je lui ai dit de regarder le whisky irlandais avant d’aller plus loin avec la vodka. Il m’a répondu: 'Va voir ce qu’on pourrait obtenir comme deal'. Et c’est ce que j’ai fait. J’ai appelé ou visité différentes distilleries. J’ai fait mes recherches et trouvé un bon accord. Quand c’était le cas, je suis revenu voir Conor en lui disant que ça allait lui rapporter un milliard de dollars. Je ne sais pas s’il m’a cru ou non à l’époque." Lobov affirmait également en août avoir refusé une proposition de McGregor à hauteur d’un million de dollars en compensation de cet accord original. Il espère désormais en toucher beaucoup plus via la justice.