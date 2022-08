MMA: Mohammed Usman s’ouvre les portes de l’UFC grâce à un KO monumental

Mohammed Usman, petit frère du champion à l’UFC Kamaru Usman, a battu l’Américain Zac Pauga par KO au 2eme round en finale de l’émission The Ultimate Fighter (TUF) samedi à Las Vegas. Le Nigérian devrait vite rejoindre son frère dans la prestigieuse ligue de MMA.

Dans la famille Usman, voici le petit frère, Mohammed. Si on ne présente plus Kamaru Usman, champion des welters de l’UFC, la notoriété de Mohammed devrait grimper en flèche ces prochains mois. Ce samedi, à Las Vegas, le combattant nigérian de 33 ans a écrit son nom au palmarès de l’émission The Ultimate Fighter (TUF) en battant Zac Pauga en finale.

En larmes à côté de sa famille

Après un premier round d’observation, le lourd "Mo" (112 kg, 1m88) n’a eu besoin que d’un coup, un contre du gauche, pour mettre KO l’Américain, qui était invaincu en six combats en MMA. "Il ne l’a pas vu venir", lâche, admiratif notre consultant Taylor Lapilus, sur RMC Sport 2. "Cette gauche, je savais qu’elle allait finir par passer à un moment ou à un autre", a commenté le héros du jour, au bord des larmes dans la cage.

Grâce à cette victoire flamboyante, Mohammed Usman s’ouvre en grand les portes de l’UFC où il rejoindra son frère Kamaru, présent à ses côtés samedi, comme ses parents. De quoi écrire un nouveau chapitre d’une vie déjà complètement folle, entre gloire et tragédie.