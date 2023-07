MMA: Morgan Charrière, gagner (sans bobo) pour rêver à l’UFC Paris

Opposé à Diego Silva ce vendredi soir au Cage Warriors 157 (en direct à partir de 20h30 sur RMC Sport 2), Morgan Charrière vise une troisième victoire de rang. Avec l’espoir de terminer le combat vite et bien, sans dommage, pour se laisser la chance de rêver à une éventuelle présence à l’UFC Paris le 2 septembre.

Il faudra beaucoup de "si" pour transformer le rêve en réalité. Mais tant qu’il y a de l’espoir, il faut y croire. Morgan Charrière a-t-il une chance de combattre le 2 septembre dans l’octogone de l’Accor Arena pour la deuxième édition de l’UFC Paris? A priori, la chose semble difficile. Question de timing, d’abord. Opposé ce vendredi soir à Londres au Brésilien Diego Silva lors du Cage Warriors 157, où il visera une troisième victoire de rang en huit mois, "The Last Pirate" (son surnom) n’aura que six semaines entre ce combat et l’UFC Paris.

Court, très court même, pour enchaîner. Pour que la chose se fasse, le Français devra donc sortir de ce rendez-vous sans blessure, en terminant l’affaire le plus vite possible, histoire de se relancer tout de suite dans un camp de préparation. Si cela arrive, et on peut y croire vu son talent, il devra aussi et surtout sortir avec une belle victoire pour finir de décider l’UFC. Combattant du Cage Warriors depuis 2019, Charrière n’a pas d’accord contractuel avec la plus grande organisation de MMA à travers la planète. On parlait pourtant déjà de lui là-bas début 2021.

"Faire une masterclass au Cage"

Mais ses deux défaites de suite, Jordan Vucenic sur décision partagée en mars 2021 et Paul Hughes sur décision majoritaire en octobre de la même année, ont freiné ses espoirs. Qui ont désormais plus que repris et passent par une performance de choix (le terminer avant la limite serait plus que bienvenu) face à Silva. "C’est le plan, confirme son manager Giom Peltier dans une interview sur la chaîne Twitch de RMC Sport. On fait une masterclass le 21 juillet au Cage, on déboîte le mec, puis on pousse et on donne tout pour aller à l’UFC à Paris."

Désormais bien implanté dans l’écosystème pour faire signer des combattants à l’UFC, où lui et sa société de management Bulgarian Top Team ont placé Fares Ziam (plus avec eux aujourd’hui), Benoît Saint-Denis, Nora Cornolle et Yanis Ghemmouri, Peltier a la ligne directe pour tenter de convaincre l’UFC de l’intérêt de signer Charrière pour le mettre sur la carte parisienne. Une conclusion qui serait méritée tant le garçon a beaucoup fait depuis des années pour y arriver.

Avant Ciryl Gane, Manon Fiorot, Nassourdine Imavov ou Benoît Saint-Denis, nos quatre représentants les mieux classés à l’UFC, Charrière était LE personnage populaire du MMA français. Le combattant le plus suivi sur les réseaux sociaux. Problème? Sa discipline était encore interdite en France et sa principale organisation n’y avait donc pas encore posé son grand chapiteau. Mais son but a toujours été clair, affiché et même partagé avec son public via une chaîne YouTube qu’il avait nommée "Road to UFC" (en route vers l’UFC). Il n’en est sans doute plus très loin aujourd’hui. Et si ça ne se fait pas pour le 2 septembre, il serait ravi de voir la porte s’ouvrir même plus tard. Encore un "si", me direz-vous. Peu importe. Morgan Charrière n’est plus à un obstacle à franchir près.