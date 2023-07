MMA: Morgan Charrière impressionne face à Diego Silva, une chance pour l'UFC Paris ?

Morgan Charrière a gagné ce vendredi son combat (diffusé sur RMC Sport) contre Diego Silva, avec un TKO, au Cage Warriors 157 à Londres. Le Français enchaîne une troisième victoire de rang en huit mois, et se rapproche un peu plus de l'UFC Paris.

Une nouvelle victoire avant la limite pour Morgan Charrière face à Diego Silva, à Londres, lors du Cage Warriors 157. Le Français, qui vise une entrée à l'UFC Paris, n'a pas attendu la décision des juges, contre son adversaire brésilien. ''The Last Pirate'' a pu compter sur le soutien d'une multitude de supporters qui ont donné une belle ambiance à la salle londonienne.

Dans la troisième reprise, Diego Silva a essayé de mettre Morgan Charrière au sol, mais le Français a parfaitement défendu, pour ensuite envoyer une pluie de coups, et finalement gagner sur TKO.

Morgan Charrière, désormais en 18-9-1, avait déjà été champion du Cage Warriors des -66kg en 2020, avec une victoire par KO contre Perry Andre Goodwin.

L'UFC Paris dans le viseur

Cette victoire confirme le bon déroulement du plan de Morgan Charrière : faire forte impression pour maximiser ses chances d'avoir une invitation à l'UFC Paris 2023, le 2 septembre. Guillaume Peltier, manager de Morgan Charrière, s'était confié en juin à RMC Sport sur les prochains objectifs de la carrière du Français : ''C'est le plan [...] On fait une masterclass le 21 juillet au Cage, on déboîte le mec, puis on pousse et on donne tout pour aller à l'UFC à Paris.''

Rien n'est garanti pour cette invitation à l'UFC Paris, mais Morgan Charrière a fait forte impression et a mis toutes les chances de son côté, pour espérer être à l'Accor Arena, le 2 septembre prochain.