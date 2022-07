MMA: Nate Diaz a giflé un journaliste dans les coulisses de l'UFC 276

Présent samedi à Las Vegas pour assister à l'UFC 276, le sulfureux combattant américain Nate Diaz s'est illustré... en distribuant une gifle à un journaliste lui posant une question.

Il n'a plus combattu depuis plus d'un an, il n'a plus gagné depuis bientôt trois ans, mais Nate Diaz reste visiblement un homme dangereux. Et un peu instable, aussi. Le combattant américain, légende du MMA (il a notamment battu Conor McGregor), a fait des siennes samedi à Las Vegas, en marge de l'UFC 276.

Venu à la T-Mobile Arena comme spectateur averti, pour assister aux combats entre Israel Adesanya et Jared Cannonier, ou Pedro Munhoz contre Sean O'Malley, Diaz a sans surprise été interpellé par quelques journalistes et suiveurs de la discipline en coulisses. Et il a un peu dérapé...

"Tu ferais mieux de surveiller tes tweets"

Sur plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux, on voit ainsi un reporter américain, Shawny Mack, tendre un micro au bagarreur californien. "La crème de Stockton, Nate Diaz, introduit le journaliste. Il est venu voir Sugar Sean (O'Malley), c'est ça ?" C'est alors que Diaz, tout seul, prend la mouche: "Non, et tu ferais mieux de surveiller tes tweets sur moi", lui lance-t-il.

A peine le journaliste a-t-il le temps de réagir, que Diaz se lance dans un enchaînement: une première gifle de la main gauche dans le micro du reporter, puis une deuxième de la droite au niveau de sa tête - histoire de faire voler sa casquette. Aucun membre de la sécurité n'intervient, mais la séquence semble heureusement en rester là.

A quels tweets Diaz a-t-il fait référence? Difficile à dire. Mais nombre d'observateurs se sont une nouvelle fois interrogés sur l'état du combattant - fumeur assumé - durant la soirée.