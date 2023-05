MMA: le One Championship met fin aux discussions avec Ngannou

Francis Ngannou ne combattra pas pour l’organisation One, comme l’a annoncé son responsable Chatri Sityodtong, après une rencontre avec la combattant de MMA, qui a quitté le prestigieux UFC en janvier dernier.

La situation de Francis Ngannou (36 ans) reste toujours aussi incertaine. Près de quatre mois après son départ de l’UFC, le combattant camerounais a rencontré le patron de l’organisation ONE FC ce week-end à Los Angeles. A l’issue de celle-ci, le patron du One, basé à Singapour, a annoncé avoir mis fin aux négociations

"Je n'avais pas l'impression que Francis et moi étions complètement alignés"

"J’ai rencontré Francis hier pendant trois heures, a confié Chatri Sityodtong au South China Morning Post. Le ONE a décidé de se retirer du processus d’appel d’offres pour les services de Francis Ngannou. Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas soumettre notre offre finale. Francis est un bon gars et un bon champion. Je lui souhaite beaucoup de succès et de bonheur. En fin de compte, je n'avais pas l'impression que Francis et moi étions complètement alignés sur les questions non financières. Ce n'est rien de personnel. C'est juste un manque d'alignement."

En janvier dernier, Ngannou a décidé de ne pas reconduire son contrat avec l’UFC alors qu’il détenait le titre poids lourds de l’organisation. Le patron Dana White avait indiqué que le combattant avait refusé une offre qui en aurait fait "le poids lourd le mieux payé de l’histoire". Après son départ, l’UFC avait désigné le Français Ciryl Gane pour combattre Jon Jones pour récupérer la ceinture vacante en mars dernier. L’Américain s'était imposé par soumission.

Plus d’un an après son dernier combat dans l’octogone (face à Ciryl Gane en janvier 2022), Ngannou souhaite notamment se lancer dans la boxe où l’Anglais Tyson Fury lui propose régulièrement un combat. Mais il n'oublie pas le MMA après où d’autres organisations (Bellator, Bare Knuckle FC) auraient été refroidies par ses prétentions salariales. Le "Predator" serait également en discussions avec le PFL, l'organisation américaine.