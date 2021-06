MMA (PFL): Fabian terrasse Pajic sur un KO magistral

La combattante de MMA néo-zélandaise Genah Fabian a battu la Croate Julija Pajic par KO au 3eme round au PFL6 (Professional Fighters League) vendredi à Atlantic City.

Il y avait du KO dans l’air vendredi soir à Atlantic City. Si le combat de MMA entre Genah Fabian et la Croate Julija Pajic n’était clairement pas le plus attendu au PFL6 (Professional Fighters League), il a donné lieu à une victoire impressionnante de la combattante néo-zélandaise. Dominatrice, Fabian (31 ans) a mené les débats dans la cage, obligeant la Croate à subir.

Pajic perd son protège-dents

Grâce à un gros travail de jab et des changements de rythme, elle a usé son adversaire, lui faisant même perdre son protège-dents. Au deuxième round, la Néo-Zélandaise a fait la différence avec un high kick magistral avant un enchainement de droites magistrales alors que Julija Pajic était au sol. Grâce à ce beau succès par KO, Genah Fabian occupe la deuxième place du classement dans la catégorie des poids légers derrière la Brésilienne Larissa Pacheco. Le MMA sera encore à l'honneur ce samedi soir avec une énorme carte à l'UFC puisque le numéro 3 du classement des lourds, Ciryl Gane affronte le numéro 5, le Russe Alexander Volkov, ce samedi à Las Vegas (à suivre à partir de 21h en direct et en exclusivité sur RMC Sport 2)



