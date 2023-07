MMA: "Pour le plaisir", GregMMA raconte son défi fou et son retour dans la cage après 17 ans d'attente

Greg Bouchelaghem, plus connu sous le pseudo de GregMMA, a choisi de prendre le fil de sa carrière en MMA après une pause de 17 ans. Le célèbre Youtubeur est impatient de remonter dans la cage ce vendredi au théâtre antique d'Orange contre Gianluca Lociero lors de la soirée Hexagone MMA.

A 45 ans et après 17 ans d'arrêt, Greg Bouchelaghem va renfiler les gants "pour le plaisir" ce vendredi pour le dixième combat pro de sa carrière en MMA face à l'italien Gianluca Lociero lors de la soirée Hexagone MMA 10 au théâtre antique d'Orange (en exclusivité dès 20h30 sur RMC Sport 2). Pendant cette longue pause, le combattant est devenu une star de Youtube et s'est fait connaître sous le nom de GregMMA en multipliant les contenus dédiés aux sports de combat et aux stars de la discipline, comme Mansour Barnaoui ou Salahdine Parnasse.

"A l’époque j’avais aussi arrêté ma carrière parce que sur mes quatre derniers adversaires, il y avait deux mecs qui avaient fait l’UFC, des mecs qui avaient fait le Pride. C’était chaud patate contre ces gars et à la fin j’en avais un peu marre de ne prendre que des monstres en face, a confirmé le revenant au micro de l'émission Dans la sauce sur la chaîne Twitch RMC Sport. Fatalement j’ai pris mal de dérouillées. Là on m’a proposé un adversaire qui est largement à ma portée, qui a mon âge donc pourquoi pas se refaire plaisir parce que c’est un sport que j’aime, que j’adore et qui est très amusant. Mais quand tu ne prends que de branlées, à la fin cela saoûle un peu."

"Moins me lancer dans une bagarre effrénée"

Avec ses neuf combats entre 2003 ert 2006, GregMMA s'est forgé une belle expérience et un bilan honorable (5 victoires et 4 défaites) notamment lors de son passage dans l'organisation russe M-1. Celui qui combattra chez les poids lourds ce vendredi a fait partie des pionniers du MMA en France. Mais depuis le début de sa pause, il a fait évoluer sa technique.

"Finalement j’ai peaufiné mon jeu tout au long des années même si j’ai eu une pause où je n’ai rien foutu martialement parlant. Je me suis toujours entretenu physiquement et je pense que c’est 50% du combat qui se gagne avec la préparation physique. Ma technique a progressé et notamment en combattant avec les champions que je rencontre toutes les semaines ou en regardant des vidéos sur YouTube, a encore expliqué la star de la soirée Hexagone MMA à Orange.

Et GregMMA d'enchaîner: "Je ne combattrai pas comme à l’époque, je serai moins agressif et moins explosif mais j’aurai plus de force et d’expérience pour gérer le combat et moins me lancer dans une bagarre effrénée. […] Sur le papier je suis supérieur à mon adversaire dans tous les domaines mais c’est sûr que si je vais au sol cela sera un peu plus facile mais j’ai aussi envie de me faire plaisir. Boxer cela me ferait plaisir mais parfois on pense à des trucs pour le gameplan mais dans le feu de l’action on fait tout et son contraire. Une fois dans la cage on verra comment mon corps va réagir. On verra comment mon cerveau va réagir aux coups, à l’adrénaline, à cette envie destructrice que j’ai en face de moi. Cela va être le gros point d’interrogation."

GregMMa favori et (presque) sans pression

Favori sur le papier de son combat contre Gianluca Lociero, GregMMA compte bien prendre le moins de risque possible pour sa santé. Même si, de son propre aveu, il est plus en confiance que lors de sa première carrère dans la cage notamment grâce aux nombreux combattants avec lesquels il s'est entraîné dans ses vidéos sur Youtube, le Français se méfie de son adversaire italien.

"Toutes les semaines je tourne avec des machines de guerre donc j’ai moins la bouche sèche (la pression, ndlr). On s’habitue à l’adversité et de fait on est moins stressé, a poursuivi la satr de la chaîne Karaté Bushido Officiel. Même s’il faudra que j’ai un stress positif mais ça, je l’aurais de tout façon avant le combat."

Au cas-où, il a quand même prévu le coup en cas de nouvelle dérouillée comme il l'a confirmé avec le sourire auprès du journal Ouest-France avant son retour: "Pour ça, j’ai vu un copain chirurgien qui m’a pris en photo sous toutes les facettes. Si par malheur, je me faisais défigurer, je lui dirai « refais-moi comme avant » (rires)."

Un combat face à IbraTV après un "finish à la Francis Ngannou"

De retour dans la cage au sein de l'organisation française HexagoneMMa, Greg Bouchelaghem a aussi été brièvement approché par le Bellator et le KSW, deux organisations prestigieuses mais parfois bien contrôlées. Notamment pour ne pas prendre de risques inutiles, le combattant de 45 ans a préféré jouer la sécurité à domicile en y signant pour deux combats. Et peut-être un troisième ensuite, face à une autre célébrité de YouTube passionée de sports de combat: IbraTV. Les deux stars d'internet se sont déjà chauffées dans la cage.

"Je ne fais jamais de show à deux balles. Si j’ai fait monter IbraTV sur le ring c’est qu’on est tous les deux d’accord pour le faire, a confirmé GregMMA pour la chaîne Twitch RMC Sport. Donc on va se mettre d’accord avec les organisateurs, Hexagone MMA ils sont chauds pour monter ce combat donc il ne reste qu’à voir les deux parties mais cela va se faire. Ce sera un beau combat car Ibra c’est un jeune, très puissant et il adore combattre."

Et de préciser pour son, programme futur auprès de Hexagone MMA: "Ce combat-là, un autre puis ensuite le combat contre IbraTV. Je préfère prendre mon temps parce que cela m’oblige à m’entraîner. C’est comme les vidéos, cela me force à rester en forme. C’est une motivation parce que parfois l’appel eu canapé et des chips est fort. Mais quand tu sais que tu dois te taper contre des mastodontes, tu veux être en forme pour les ne pas être ridicule face à la caméra [...] Vendredi je vais être méchant. Un finish à la Francis Ngannou, oui cela serait bien."