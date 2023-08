MMA: pourquoi l’UFC débarque sur le Twitch de RMC Sport ce week-end

Le grand chapiteau de l’UFC se pose ce week-end en Asie, à Singapour, avec la star Max Holloway en tête d’affiche. Un événement que RMC Sport vous proposera en différé à la télé mais en direct et gratuitement via sa chaîne Twitch en raison du décalage horaire et de la réglementation française. Explications.

La légende (et ancien champion) Max Holloway, l’homme qui frappe sans s’arrêter et encaisse les coups sans broncher, en affiche principale face au populaire "Korean Zombie" Chan Sung Jung pour ce qui devrait être le dernier combat de la carrière de ce dernier. L’ancien challenger du titre des -93 kilos (mi-lourds) Anthony Smith sur la carte. Le retour du Géorgien Giga Chikadze, numéro 8 du classement des challengers chez les -66 kilos (plumes), plus d’un an et demi après son dernier combat.

La pépite américaine Erin Blanchfield opposée à la Brésilienne Taila Santos, ancienne challenger pour le titre, dans le top 5 des -57 kilos (mouches), la catégorie où notre Manon Fiorot nationale est proche d’une chance pour la couronne avant son choc contre Rose Namajunas le 2 septembre à l’UFC Paris. Le programme de l’UFC Fight Night de ce week-end a quoi allécher les amoureux de MMA. Et pour suivre cet événement en direct, il faudra se rendre sur… la chaîne Twitch (plateforme de streaming) de RMC Sport.

Un choix dicté par les contraintes réglementaires audiovisuelles françaises. Selon les règles de l’ARCOM, l’ex-CSA, la diffusion de combats de MMA doit se faire sur une plage horaire précise: de 20h30 à 6h pour les chaînes payantes (créneau qui débute à 22h30 pour les chaînes gratuites et en clair). Problème? Exceptionnellement, l’événement UFC de ce week-end ne rentre pas dans cette case. Il aura en effet lieu en Asie, à Singapour, et sa carte principale débutera à 14h heure française.

Le digital n’étant pas soumis à la même réglementation que la télévision, cette Fight Night sera diffusée en direct sur la chaîne Twitch de RMC Sport. Avant une mise à disposition dans la journée sur le replay de l’application RMC Sport puis une rediffusion sur RMC Sport 2 à partir de 20h30. Tant que la réglementation en vigueur en France ne bougera pas, cette situation pourra se reproduire quand le décalage horaire ne permet pas aux événements de rentrer dans ce créneau de diffusion. Les fans de MMA et de la plus grande organisation de cette discipline aimeraient voir les choses changer, surtout à une époque où la jeunesse peut accéder à des images d’ultra violence à tout moment via les smartphones. Mais ce n’est pas entre leurs mains.