MMA: RMC Sport acquiert les droits de diffusion exclusifs du Bellator

RMC Sport diffusera tous les évènements Bellator en exclusivité sur ses antennes en France. Retrouvez dès cette nuit, à partir de 00h, le combat entre Patricio Pitbull et Emmanuel Sanchez.

RMC Sport propose en exclusivité le meilleur des deux plus grands sports de combat mondiaux ! RMC Sport et Bellator, la prestigieuse organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA), annoncent ce vendredi un nouveau partenariat pour la diffusion de tous les événements Bellator en exclusivité en France. En signant les droits exclusifs du Bellator, RMC Sport devient la première chaîne française à diffuser les deux plus prestigieuses organisations mondiales de MMA. La chaîne est plus que jamais la référence des sports de combat et plus particulièrement du MMA, LE sport en pleine expansion.

Dès cette nuit à partir de 00h, les abonnés RMC Sport pourront assister au combat revanche entre Patricio Pitbull, meilleur combattant actuel du Bellator, et Emmanuel Sanchez. À partir de ce week-end, les abonnés RMC Sport auront l’occasion de vivre les combats des plus grands noms du Bellator. Sergio Pettis, Cheick Kongo, Cris Cyborg, Lyoto Machida, Gegard Mousasi ou encore Ryan Bader… tous seront désormais à retrouver en exclusivité́ sur RMC Sport.

Dans la continuité de ce premier événement, la chaîne promet aux fans des week-ends exceptionnels consacrés à ces deux principaux sports de combats mondiaux que représentent la boxe et le MMA. Tous les affrontements seront à retrouver en exclusivité sur RMC Sport.

Les événements Bellator à venir en direct et en exclusivité sur RMC Sport :

Vendredi 2 avril :

BELLATOR 255 : PITBULL vs SANCHEZ 2

00h sur RMC Sport Live 3 : Carte préliminaire (sans les commentaires)

3h sur RMC Sport 2 : Carte principale (commentée par Samyr Hamoudi et Taylor Lapilus)

Vendredi 9 avril :

BELLATOR 256 : BADER vs MACHIDA 2

00h sur RMC Sport Live 3 : Carte préliminaire (sans les commentaires)

3h sur RMC Sport 2 : Carte principale

Vendredi 16 avril :

BELLATOR 257 : NEMKOV vs DAVIS 2

00h sur RMC Sport Live 3 : Carte préliminaire (sans les commentaires)

3h sur RMC Sport 2 : Carte principale

Vendredi 7 mai :

BELLATOR 258 : ARCHULETA vs PETTIS

00h sur RMC Sport Live 3 : Carte préliminaire (sans les commentaires)

3h sur RMC Sport 2 : Carte principale

Rendez-vous cette nuit dès minuit pour le premier événement Bellator en direct et en exclusivité sur RMC Sport !