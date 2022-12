MMA: Stephan Bonnar, ex-star de l’UFC, est mort à 45 ans

Le combattant américain Stephan Bonnar est mort à l’âge de 45 ans a annoncé l’UFC samedi. Il avait été l’acteur d’un combat légendaire face à Forrest Griffin en 2005.

Le monde du MMA est en deuil. Le combattant américain Stephan Bonnar est mort a annoncé l’UFC samedi. Il serait décédé des suites de complications cardiaques à seulement 45 ans. "Stephan fut l’un des combattants les plus importants à se battre dans l’octogone, a réagi Dana White, le patron de la league américaine. Son combat face à Forrest Griffin a changé ce sport à tout jamais. Personne ne l’oubliera. Les fans l’adoraient, ils étaient attachés à lui. Il leur a toujours rendu le meilleur. Il nous manquera."

UFC : Stephan Bonnar face Mark Coleman en 2009 © AFP

Il s'était lancé dans la lutte

Stephan Bonnar a disputé (et perdu) son dernier combat en MMA en 2014 face à Tito Ortiz au Bellator. Mais c’est à l’UFC qu’il a connu ses plus belles heures de gloires. Comme le rappelle Dana White, son choc face à Griffin le 9 avril 2005 (victoire de Griffin sur décision unanime) est considéré comme l’un des plus grands combats de l’histoire. Les deux combattants se sont retrouvés hors de la cage et sont même devenus amis au point que Bonnar a appelé son premier fils Griffin. Au cours de sa carrière, le combattant originaire de l’Indiana s’est frotté à des futurs champions : Griffin, Ortiz, Silva, Evans, Jon Jones, Lyoto Machida et Mark Coleman. Il a été intronisé au Hall of Fame en 2013. Après sa carrière dans le MMA, il s’était lancé dans la lutte.