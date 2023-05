MMA: UFC vs PFL, la folle proposition de Jake Paul, qui s'invite dans la guerre des mots Jones-Ngannou

Le combattant et influenceur Jake Paul propose de réunir les meilleurs combattants UFC et PFL pour les faire s'affronter, ce qui permettrait de réaliser le rêve de tous les fans de MMA: un duel entre Jon Jones et Francis Ngannou.

Le Camerounais Francis Ngannou a effectué son grand retour sur le devant de la scène médiatique cette semaine en s’engageant avec la PFL, une organisation américaine concurrente de l’UFC, qu’il avait quitté avec fracas. L’absence du Camerounais a laissé un grand vide que le patron de l’UFC Dana White a comblé avec le retour du GOAT Jon Jones, sacré champion des lourds depuis, en terrassant le Français Cyril Gane. L’Américain rêve désormais d'asseoir sa domination dans la prestigieuse UFC en y battant les meilleurs de la discipline dans sa catégorie, dont Francis Ngannou.

Ce qui était encore envisageable quand le Camerounais, désireux de se lancer dans la boxe, hésitait sur la suite à donner à sa carrière dans le MMA. Maintenant qu’il a choisi la PFL, le duel apparaît beaucoup plus difficile, voire impossible à organiser. Un combat entre deux guerriers d’organisations rivales de cette dimension, cela ne s’est jamais vu. Dans l’incapacité de mettre les gants dans la cage pour régler la question de la suprématie chez les lourds, Ngannou et Jones ont déplacé le combat sur les réseaux sociaux. Les deux hommes se sont souvent accusés, par médias interposés, de s'éviter l'un l'autre.

"Peu importe ce que disent les autres promoteurs, peu importe ce que disent certains combattants, peu importe ce que disent les médias, qui est, selon vous, le putain de grand méchant de la planète ? Moi", a déclaré Francis Ngannou sur YouTube. Une affirmation qui a donné lieu à une réplique cinglante de Jon Jones sur Twitter: "Décréter que tu es l’homme le plus méchant de la planète depuis l’autre côté de la rue, mais qui fait ça ?" "Tu n’as qu’à traverser la rue", lui a rétorqué Francis Ngannou.

La riposte du combattant Francis Ngannou a inspiré l’influenceur et combattant Jake Paul, star de YouTube. Ce dernier, autre signature de renom de la PFL, s’est immiscé dans la discussion en proposant un événement qui réunirait des combattants de la PFL et de l’UFC. "Laissons la PFL et l’UFC travailler ensemble et organiser un énorme événement sur ESPN. Ngannou contre Jones, Nunes contre Harrison, Edwards contre Doumbé, et bien sûr Diaz contre Paul après que je l'ai assommé en boxe. Francis (Ngannou), Kayla (Harrison), Cédric (Doumbé) vous en êtes ?" "C’est le seul moyen", a répondu Ngannou. Le défi (improbable) est lancé.