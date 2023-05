MMA: Un documentaire et une comédie (avec Adam Sandler derrière) sur l’UFC en préparation

Alors que le dernier documentaire sur Conor McGregor cartonne sur Netflix, l’UFC a annoncé via son patron Dana White avoir lancé un projet similaire sur les coulisses de l’organisation avec la plateforme Roku. Le mastodonte du MMA mondial travaille également sur une comédie avec le célèbre acteur américain Adam Sandler.

L’UFC ne va pas laisser Conor McGregor seul. Alors que le documentaire McGregor Forever récemment sorti par Netflix sur la superstar irlandaise fait un carton à travers la planète, l’organisation mastodonte du MMA mondial va elle aussi rentrer sur ce créneau. Interrogé dans l’émission The Pat MaAfee Show, son patron exécutif a expliqué travailler sur un projet de documentaire sur l’UFC avec une autre plateforme de diffusion américaine.

"Nous avons un accord avec Roku pour filmer un documentaire sur les coulisses de l’UFC qui sortira plus tard cette année, a détaillé Dana White. Cela parlera de l’ensemble de notre business. Vous pourrez voir toutes les coulisses." Si les images seront forcément très contrôlées par l’UFC, un tel projet donne forcément envie si les équipes de tournage ont accès aux dessous d’une société qui rapporte plus d’un milliard de dollars de bénéfices par an et qui s’est imposée comme le leader indiscutable de son business.

Et ce documentaire n’est pas le seul plan dans les tuyaux niveau audiovisuel. White a également révélé l’existence d’un projet avec un célèbre acteur américain: "On travaille sur un show avec Adam Sandler, une comédie tourné autour du travail dans les bureaux de l’UFC". Une idée qui fait sens vu les liens qui unissent déjà ses protagonistes.

Happy Madison, la société de production de Sandler, avait ainsi participé en 2012 au film Here Comes The Boom, avec l’acteur Kevin James, dont le scénario tournait autour de l’UFC, qui avait permis à la production d’utiliser son nom. Sandler est également représenté par la société William Morris Endeavor (WME), propriétaire de l’UFC depuis 2016. Mais ce projet reste pour l’instant flou. Film? Série? Avec quelle implication de Sandler? On en saura sans doute plus très vite.