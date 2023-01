Nouvel accord long terme et exclusif entre l'UFC et RMC Sport

RMC Sport et l'UFC annoncent un novueau partenariat exclusif de plusieurs années pour la France. RMC Sport reste le diffuseur exclusif de l'UFC.

RMC SPORT et l’UFC, la première ligue mondiale d’arts martiaux mixtes (MMA), annoncent la prolongation de leur partenariat de diffusion pour plusieurs années. Cet accord exclusif couvrant les territoires de la France métropolitaine et d’outre-mer, ainsi que Monaco, consolide la position de RMC SPORT en tant que principal média francophone sur le MMA.

Le 15 janvier dernier, le numéro 1 des poids lourds, le Français Ciryl Gane, a été annoncé contre l’un des meilleurs combattants de MMA de l’histoire de l’UFC, Jon Jones. Le combat épique se tiendra à Las Vegas le 5 mars prochain (heure française), durant l’un des événements UFC les plus attendus en 2023. Un moment historique pour le MMA français qui sera en exclusivité sur RMC SPORT.

RMC SPORT continuera de proposer toutes les cartes principales des événements UFC, les cartes préliminaires de toutes les soirées numérotées ainsi celles des événements qui afficheront des combattants français. 200 heures d’archives, des programmes UFC additionnels tels que "UFC Countdown" viendront compléter cette fantastique offre.

RMC SPORT continuera ainsi à offrir toute son expertise aux fans de MMA à travers la couverture en direct des événements UFC, la production de films inédits et d’interviews exclusives, en plus des émissions avec les journalistes et experts RMC SPORT sur l’ensemble de ses canaux de diffusion dont la TV, le digital, Twitch et les podcasts.

Les fans pourront profiter des combats des plus grands noms du MMA dont ceux des Français, Ciryl Gane, Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot et Nassourdine Imavov, qui seront à suivre exclusivement sur RMC SPORT en direct et en replay.

Arthur Dreyfuss, Président Directeur Général d’ALTICE FRANCE : « Nous nous réjouissons de la prolongation de notre accord avec l’UFC. Cette confiance renouvelée et ce partenariat enrichi avec l’UFC, dont nous suivons le feuilleton depuis 2014, démontrent une fois de plus que RMC SPORT est plus que jamais le diffuseur de référence du MMA. Nous sommes heureux de permettre à nos téléspectateurs de profiter pleinement de la meilleure compétition mondiale de ce sport, en exclusivité, sur RMC SPORT. »

Lawrence Epstein, Senior Vice-président exécutif et Directeur des opérations de l’UFC : « La France est un marché très important pour l’UFC. Et RMC SPORT, notre partenaire depuis de nombreuses années, travaille avec nous pour permettre au sport et la base de fans de se développer. L’année dernière, l’organisation de notre premier événement UFC à Paris a permis de promouvoir l’UFC et d’afficher le meilleur du MMA dans un Accor Arena comble. Nous avons hâte de travailler aux côtés de RMC SPORT pour continuer d’offrir le meilleur du MMA à nos fans. »

À propos de l’UFC®

L’UFC® est la première organisation d’arts martiaux mixtes au monde (MMA), avec plus de 688 millions de fans et 207 millions de followers sur les réseaux sociaux. L’organisation produit plus de 40 événements par an dans les plus prestigieuses salles à travers le monde, tout en retransmettant auprès de 900 millions de foyers sur plus 170 pays. La liste des athlètes UFC comprend les meilleurs combattants du monde représentant plus de 75 pays. Le digital de l’organisation inclut l’UFC FIGHT PASS®, l’un des leaders mondiaux de services de streaming en sports de combat. L’UFC est détenu par l’entreprise de divertissement, sports et contenu, Endeavor, dont le siège social se situe à Las Vegas, Nevada. Pour plus d’information, visitez UFC.com et suivez l’UFC sur Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat, Instagram et TikTok : @UFC.

À propos de RMC SPORT

RMC SPORT propose le meilleur du football européen et des sports de combat avec la retransmission notamment de l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, l’UEFA Europa Conference League, l’UEFA Super Cup et l’UFC. RMC Sport c’est aussi des émissions, des reportages et des contenus exclusifs à retrouver sur ses chaines tv, son site rmcsport.fr, son application RMC Sport, sa chaine Twitch et ses réseaux sociaux.

Le bouquet RMC SPORT est disponible en France métropolitaine, les DROM et Monaco, chez SFR et sur tous vos écrans TV connectées, consoles de jeu et clés TV HDMI, ainsi que sur tous les smartphones, tablettes et ordinateurs via les applications SFR TV et RMC Sport, et le site internet rmcsport.tv.

RMC SPORT est le média incontournable pour suivre ses compétitions favorites et tout savoir de l’actualité sportive.