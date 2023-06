PFL 6 : Doumbé forfait - quelle chaîne et quelle heure pour voir les autres matchs ?

Ce week-end, le PFL fait son grand retour. Un retour que les fans français attendaient avec le combat prévu de Cedric Doumbé. Voyons comment suivre cette nouvelle réunion de l’organisation en direct.

Sixième journée de saison régulière du tournoi PFL ce week-end au sein de l’Overtime Elite Arena d’Atlanta en Georgie.

Offre RMC Sport Regardez toute la PFL 6 ! Profitez du Pass Combat pour voir la PFL 6 et vibrer toute la nuit ! Je m'abonne

Si les fans français de sport de combat attendaient avec impatience le premier combat du franco-camerounais Cédric Doumbé, le combattant au bilan parfait en MMA (4 victoires pour 0 défaite) a annoncé son forfait en fin de semaine dernière pour cause de blessure. Mais malgré ce forfait inattendu, d’autres duels de premier plan marquent cette nouvelle carte du PFL. Comme le combat prévu entre les deux canadiens Olivier Aubin-Mercier et Anthony Romero dans la catégorie des poids légers. Ou encore le duel dans la catégorie des poids welters entre le suédois Sadibou Sy et son bilan de 14 victoires, 6 défaites pour 2 matchs nuls et l’australien Shane Mitchell qui affiche quant à lui un bilan de 13 victoires pour 5 défaites en MMA. A noter que les deux hommes n’affichent qu’un seul combat au sein de l’organisation. Un combat qui s’était soldé par une victoire pour le suédois et une défaite pour l’australien. Les yeux des fans seront aussi rivés sur le duel prévu entre Shane Burgos et Yamato Nishikawa. En tout, ce ne sont pas moins de 12 combats qui seront organisés à l’occasion de ce PFL 6. Dans la partie suivante, on vous détaille comment suivre les combats du PFL 6.

PFL 6 : en direct sur RMC Sport

Cette nouvelle réunion du PFL 6 est à suivre dans la soirée de vendredi à samedi à partir de minuit sur RMC Sport 2. Si vous n’êtes pas encore abonné à une offre incluant RMC Sport, sachez que le groupe propose son pass combat à 10 euros et sans engagement de durée. Grâce à ce pass combat, vous pourrez suivre l’ensemble des duels de ce PFL 6, que ce soit en live comme en replay tout au long du week-end.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.