PFL: Claressa Shields, légende de la boxe, réussit ses débuts en MMA

La star de la boxe féminine, l’Américaine Claressa Shields a débuté son aventure dans le MMA par une victoire par TKO face à sa compatriote Brittney Elkin jeudi lors du "main event" de la soirée PFL à l’Ocean Casino Resort d’Atlantic City.

Son rêve fou est en marche. Jeudi, Claressa Shields a effectué un premier pas vers sa quête historique : devenir la 1ère championne du monde en boxe et MMA en simultané tous sexes confondus. A 26 ans, l’Américaine règne déjà sans partage sur le ring. Double championne olympique et championne du monde dans trois catégories chez les pros, son palmarès est long comme un bras. Mais l’appétit de la championne US est sans limite. Et elle rêve désormais de devenir aussi incontournable dans la cage, en MMA. Son premier combat, Claressa Shields l’a disputé jeudi lors du "main event" de la soirée PFL (Professional Fighters League) à l’Ocean Casino Resort d’Atlantic City.

>>> UFC, Bellator, PFL... Pour ne rien rater du MMA, l'abonnement à RMC Sport est par ici

"Un soulagement"

Opposée à sa compatriote Brittney Elkin, elle n’a pas vraiment impressionné mais elle s’est logiquement imposée. Après avoir été dominée lors des deux premiers rounds, Shields a fait jouer sa puissance, amenant son adversaire au sol avant de la ruer de coup de poings. Victoire par TKO au 3eme round.

"J'ai l'impression de rêver, a commenté la championne après son combat sur RMC Sport 2. Je savais que ça allait dur. Je m’attendais à une victoire difficile. Dans les deux premiers rounds j’ai été amenée au sol mais je n’étais pas en danger. Elle (Brittney Elkin) ne m’a jamais fait mal. J’appréhendais beaucoup ce combat. C’est un soulagement. Je suis toujours en forme, je m’entraîne comme une dingue. Je n’abandonne jamais." Il ne faut pas car elle n'est qu'au début de sa "nouvelle carrière."