PFL: Doumbé forfait sur blessure pour son combat du 23 juin

Prévu le 23 juin à Atlanta contre Jarrah Al-Silawi, le premier combat de Cédric Doumbé dans sa nouvelle organisation, le PFL, va finalement être retardé. Le combattant français a annoncé son forfait en raison d’une blessure au poignet.

La nouvelle vie de Cédric Doumbé au PFL commence par un contretemps. Nouvelle signature de l’organisation américaine, après un processus de choix qui a beaucoup fait parler, la légende du kickboxing devait y faire ses débuts le 23 juin à Atlanta face au Jordanien Jarrah Al-Silawi dans le cadre du tournoi à un million de dollars de la catégorie des welters (-77 kilos). Mais il faudra finalement attendre un peu plus pour le voir à l’œuvre au PFL: le combattant français est forfait pour ce rendez-vous en raison d’une blessure au poignet.

>> Vivez le meilleur du MMA avec les offres RMC Sport

"On s’entraînait de fou, tout se passait bien, raconte-t-il dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Dans un entraînement de grappling, j’ai commencé à sentir mon poignet qui faisait mal. Je me suis dit que ça allait passer car il y a toujours des petits bobos pendant une préparation. Mais arrivé à la maison, à froid, je ne pouvais vraiment plus bouger mon poignet. Ça me faisait très, très mal."

Et Doumbé de poursuivre: "Le lendemain, je ne pouvais pas du tout utiliser mon poignet. Du coup, j’ai été voir mon médecin et il m’a formellement interdit de combattre. Il m’a dit: 'Vous pouvez y aller si vous voulez être à 20% de vos capacités, c’est vous qui voyez'. Le 23 juin, je ne pourrai malheureusement pas combattre. On va essayer de combattre incessamment sous peu, soit cet été, soit septembre, soit octobre. Je suis grave dégoûté mais on ne lâche pas, on est toujours là. Ce ne sera que partie remise." Une décision qui devrait le sortir du tournoi à un million de dollars, où il pourra revenir en 2024 en le débutant dans le même timing que tous les autres participants.

D'ici là, comme il l'a annoncé, il aura sans doute retrouvé la cage et débuté au PFL. Ancien champion du GLORY, la plus grande organisation de kickboxing, "The Best" (le meilleur, son surnom) a bouclé sa brillante carrière dans cette discipline avant d’entamer sa transition vers le MMA, où il prend part à son premier combat professionnel en novembre 2021. Après trois combats entre juillet 2022 et mars 2023 dans l’organisation française MMAGP, celui qui aurait pu être à l’UFC Paris en septembre dernier sans un problème de mauvais diagnostic médical a pris quelques semaines pour décider de sa nouvelle destination, allant jusqu’à faire voter ses fans sans prendre en compte leur choix (UFC), avant d’opter pour l’ambitieux PFL, organisation où vient également de signer l’ancien champion des lourds de l’UFC Francis Ngannou.