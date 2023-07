PFL: Doumbè star de l’événement parisien en septembre

La PFL a annoncé ce jeudi le combat principal de son événement organisé à Paris le 30 septembre. La prestigieuse organisation de MMA a confirmé la présence du Français Cédric Doumbè comme star de la soirée parisienne pour ses débuts à la PFL.

Après des mois d’attente, le prochain combat de Cédric Doumbè est officialisé. La nouvelle star de la PFL fera ses débuts au sein de l’organisation de MMA à l’occasion de l’événement de la PFL Europe 3 à Paris le 30 septembre au Zenith de Paris La Villette. La ligue nord-américaine a confirmé ce jeudi que le combattant français serait la tête d’affiche de la soirée parisienne. Une annonce qui intervient au moment de l’ouverture de la billetterie pour ce fantastique événement de MMA en France.

Véritable référence des sports de combat et notamment roi du kickboxing, la superstar de 30 ans aura donc droit à un premier combat devant le public français. Un affrontement que ne comptera pas pour les play-offs de la PFL Europe et qui clôturera une soirée spectaculaire. En plus de la première de Cédric Doumbè, les demi-finales poids lourds légers, poids mouches féminins, poids bantam et poids légers verront les 16 meilleurs combattants d'Europe tenter de décrocher leur place pour la finale du mois de décembre à Dublin. En Irlande, les quatre champions remporteront un chèque de 100 000 dollars et un ticket pour la saison régulière de la PFL.

"Doumbè est au début de ce qui pourrait être une carrière très excitante"

Véritable légende du kickboxing où il a signé 75 victoires (pour 7 défaites et 1 égalité), Cédric Doumbè est passé au MMA en 2021. Invaincu en quatre combats chez les pros depuis son changement de discipline, le Français tentera d’enchaîner un cinquième succès lors de la soirée de la PFL à Paris. Reste désormais à connaître le nom de celui qui l’affrontera.Si Cédric Doumbè sera à l’affiche de l’événement parisien en septembre, l’organisation américaine a repoussé le dévoilement de son adversaire à la fin du mois de juillet. De quoi encore plus faire grandir le suspense et l’excitation avec les débuts de "The Best" dans la Smartcage.

"Il y a très peu d'artistes martiaux qui ont atteint le niveau de compétence et d'accomplissement que Cédric Doumbé a atteint au cours de son incroyable carrière de kickboxing. Maintenant qu'il est un combattant MMA invaincu, Doumbè est au début de ce qui pourrait être une carrière très excitante à l'intérieur de la Smartcage, s’est enthousiasmé Dan Hardy, responsable des opérations des combattants pour la PFL Europe. Ce sera formidable de le voir faire ses débuts à la PFL en tant que tête d'affiche de notre événement européen à Paris, et une opportunité pour les fans de voir Cédric relever le prochain défi de son illustre carrière dans les sports de combat."

Avant d’imaginer une fantastique carrière en MMA pour le Français d’origine camerounaise: "Si Cédric Doumbé parvient à se hisser au sommet de la division des poids welters de la PFL et à remporter le championnat, il s'inscrira dans la conversation des meilleurs artistes martiaux de tous les temps."

Les trois événements de la PFL Europe en 2023

· Samedi 8 juillet - Berlin, Allemagne - Verti Music Hall (Saison régulière)

· Samedi 30 septembre - Paris, France - Zenith Paris La Villette (Playoffs)

· Vendredi 8 décembre - Dublin, Irlande - 3Arena (Finale)