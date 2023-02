Retombées économiques, emplois, tourisme: les très beaux chiffres générés par l’UFC Paris

Quelques mois après le premier événement UFC en France, le 3 septembre à Paris, l’organisation mastodonte du MMA a publié les retombées économiques de l’événement. Et comme sur les plans sportif et populaire, la réussite financière de cette soirée inoubliable pour les fans a été énorme.

Sur le plan sportif et populaire, aucun débat possible. Pour le premier événement de son histoire dans notre pays, le 3 septembre dernier à Paris, l’UFC a réussi un carton plein. Une salle (l’Accor Arena de Bercy) pleine à craquer et bouillante, des combattants locaux qui brillent tous avec en point d’orgue la performance magistrale de Ciryl Gane face à Tai Tuivasa, des observateurs étrangers fascinés par la puissance des chants de la foule parisienne: difficile de faire mieux que cette soirée inoubliable pour tous ceux qui ont pu y assister comme pour ses acteurs.

Cerise sur le gâteau, cette première après une longue bataille pour que les compétitions de MMA soient légalisées en France – ce qui a fini par arriver en 2020 – a aussi été une énorme réussite économique.

Le bilan financier de l’événement, calculé via une étude réalisée par le cabinet Applied Analysis, vient ainsi d’être publié par l’UFC dans un communiqué. Il y a d’abord ce que l’on savait. Avec 15.405 spectateurs en tribunes, l’UFC Paris a rapporté plus de 3,4 millions d’euros de revenus liés à la vente de billets, un record pour la célèbre enceinte du douzième arrondissement de la capitale.

Mais ce n’est pas tout. Les retombées économiques totales pour la région parisienne s’élèvent ainsi à 33,4 millions d’euros. Les emplois générés en lien avec l’événement montent à 400 pour 16,1 millions d’euros liés aux rémunérations et salaires. Les retombées fiscales, elles, atteignent 711.800 euros.

Le tourisme n’est pas en reste: 67,9% des fans qui sont assisté à l’événement sont venus de l’extérieur de la région parisienne, dont 28% de l’étranger. Pour une personne sur cinq, il s’agissait du premier voyage dans la capitale française, où 94,4% de ces personnes sont venues spécialement pour cette occasion. Enfin, ce premier UFC a généré 412.000 mentions dans la presse en ligne et les réseaux sociaux, ce qui représente 627,1 millions d’euros en "valeur médiatique".

S'il faut parfois prendre ce genre de chiffres génériques avec des pincettes, le constat est clair: l'UFC plus que réussi son coup avec cette première à Paris. De quoi ravir les patrons de la grande organisation de MMA, qui a déjà prévu de revenir en France cette année. "Le premier événement UFC à Paris restera un événement singulier et mémorable à de nombreux égards, se satisfait Lawrence Epstein, directeur des opérations de l’organisation. L’impact économique que l’UFC continue d’avoir dans les grandes villes du monde illustre l’engagement de nos fans et l’ampleur prise par l’UFC et le MMA depuis plusieurs années. Le public français n’a pas déçu et nous espérons que tout le monde a apprécié son premier événement UFC à Paris. Nous avons hâte de revenir en France!" Sentiment partagé, Lawrence.