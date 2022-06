RMC Fighter Club: Fernand Lopez décortique les coulisses du choc Ngannou-Gane pour le titre UFC

Cinq mois et demi après la défaite de Ciryl Gane face à Francis Ngannou pour le titre des lourds de l'UFC, Fernand Lopez était l'invité du RMC Fighter Club. Ancien entraîneur du Camerounais et actuel coach du Vendéen, le patron du MMA Factory vous plonge dans les coulisses du plus gros combat de l'histoire du MMA français jusque-là. Une discussion passionnante et passionnée où celui que l'on surnomme le "King" fait aussi quelques révélations.

C’était il y a cinq mois et demi. Mais les souvenirs restent vifs. Le 22 janvier, à Anaheim, en Californie, Ciryl Gane échouait sur la dernière marche dans sa quête du titre des lourds de l’UFC, battu à la décision par un Francis Ngannou qui aura su faire la différence sur sa lutte dans les trois derniers rounds. Mais que reste-t-il de ce choc entre ex-coéquipiers du MMA Factory? Au cœur de ce duel car ancien entraîneur du Camerounais et actuel coach du Vendéen, Fernand Lopez a accepté l’invitation du RMC Fighter Club, le podcast spécialisé dans les sports de combat de RMC Sport, pour venir décortiquer ce combat qui a tant mis en lumière le MMA en France.

Au programme? Une plongée dans les coulisses du plus gros combat de l’histoire pour cette discipline dans notre pays avec un "Bon Gamin" en position de devenir le premier représentant tricolore à se parer de la ceinture de la plus grande organisation de MMA à travers la planète. Lopez revient notamment sur les dernières journées de l’approche du combat et une conférence de presse où les piques lancées par Ngannou sur un possible knockdown (voire knockout selon ses versions) infligé à Gane en sparring quelques années auparavant ont "décontenancé" et "dépité" son élève, incapable de rester de marbre face aux mensonges de son adversaire tant il "ne supporte pas l’injustice". Au point de lâcher une larme avec son coach après cet épisode.

Lopez revient aussi sur les critiques technico-tactiques lancées à son encontre ou sur Gane après le combat, à l’image de la clé de talon tentée par le combattant français au cinquième round – ce qui occasionne un débat passionnant et passionné avec Jonatan MacHardy – ou des conseils donnés par son coin avant cette reprise décisive. Le patron du MMA Factory et de l’organisation ARES évoque également sa frustration d’avoir vu Gane battu par la lutte de Ngannou alors qu’il s’était appliqué à lui répéter encore et encore que le combat pourrait se jouer sur ce point. "J’aurais dû plus insister", reconnaît-il, assumant avoir "une très grosse responsabilité dans cette défaite".

Avec Lopez, le RMC Fighter Club s’interroge enfin sur les motivations du "Bon Gamin", qui s’est récemment comparé dans un live Twitch à Hatem Ben Arfa, sans doute le plus gros talent gâché des vingt dernières années dans le football français, et la possibilité que le garçon n’exploite jamais à fond le talent XXL à sa disposition en raison de sa nature profonde. "Ce sont des discussions que j’ai avec lui et qui m’émeuvent", lâche son coach. On vous laisse découvrir le reste. Si vous aimez le MMA et Ciryl Gane, une certitude: vous n’allez pas vous ennuyer.