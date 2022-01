UFC: 10 questions pour comprendre pourquoi le combat Gane-Ngannou est l'événement de ce début d'année

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Français Ciryl Gane affronte le Camerounais Francis Ngannou pour le titre de champion du monde des lourds en UFC, l'organisation phare du MMA. Un combat à suivre sur RMC Sport.

C'est toute l'ironie de l'histoire. S'il bat Francis Ngannou dimanche au petit matinà à Anaheim pour le titre de champion du monde des lourds lors de l'UFC 270, Ciryl Gane deviendra l'un des sportifs les plus connus de la planète, mais le grand public français commencera tout juste à faire sa connaissance. Comment est-ce possible? 10 questions pour comprendre l'enjeu de ce combat pas comme les autres.

Qu'est-ce que l'UFC?

L'Ultimate fighting championship est la principale organisation de MMA (mixed martial arts, comprendre "arts martiaux mixtes"), une discipline qui ambitionne de rassembler tous les sports de combats avec un minimum de règles. Après des débuts difficiles, notamment en raison de l'interdiction des combats, l'UFC explose au début des années 2010, portée ensuite par des stars comme l'Irlandais Conor McGregor et le Daghestanais Khabib Nurmagomedov qui vont exposer "la cage" (l'octogone fermé où se déroulent les combats) à la face du monde. En France, la discipline n'a été autorisée qu'en janvier 2020, ce qui explique un retard de notoriété certain.

Qu'a-t-on le droit de faire en MMA?

Souvent critiqué pour l'utra-violence de certains affrontements (coups au sol...) et la symbolique d'une "cage" enfermant les combattants, le MMA et l'UFC se sont de plus en plus codifiés au fil du temps. Il existe aujourd’hui plus d’une trentaine d’interdictions qui peuvent valoir des points en moins et/ou une disqualification.

Dans le détail, les combattants n’ont donc pas le droit de mordre, de pincer, de cracher, d’attaquer les parties intimes, de mettre les doigts dans les yeux, la bouche ou le nez, de mettre un coup de pied ou de genou à la tête d’un adversaire au sol, de tirer les cheveux, de frapper l’arrière de la tête, de manipuler les petites articulations (tordre les doigts ou les orteils), de mettre un coup de coude sur la colonne vertébrale, de mettre un coup de tête, de frapper vers le bas avec la pointe du coude, de frapper ou d’attraper la gorge, d’attraper la clavicule, de frapper le rein adverse avec le talon, de faire tomber un adversaire au sol sur le cou ou sur la tête, d’agripper le short de son rival, de s’accrocher à la cage ou encore de piétiner un adversaire au sol.

Les combats à l’UFC se déroulent sur un format simple: trois rounds de cinq minutes chacun, avec une minute de repos entre chaque reprise, ou cinq rounds pour les combats pour le titre et ceux en "main event" (combat principal) d’un événement même s’ils ne sont pas pour une ceinture.

Pour l’emporter, il faut mettre KO son adversaire, le faire abandonner via une prise de soumission ou provoquer un arrêt de l’arbitre (TKO). L'un des deux camps peut également décider de jeter l’éponge. Si aucun n’arrive à s’imposer avant la fin, la décision revient aux trois juges qui obéissent aux règles du système déjà présent en boxe.

Chaque round est alors jugé indépendamment avec 10 points pour le gagnant de la reprise et 9 pour le perdant. Un juge peut également décider de donner un 10-8 si l’un des deux combattants a totalement dominé un round. Celui qui compte le plus de points au total remporte le combat.

Combien vont gagner Ciryl Gane et Francis Ngannou pour ce combat?

Pas mal d'argent, mais moins que s'ils étaient boxeurs. Les dernières rumeurs autour de l'événement UFC 270 évoquent ainsi 500.000 dollars garantis pour Gane et 750.000 pour Ngannou. Des montants avant impôts auxquels il faut rajouter différents bonus possibles, dont les "points de pay-per-view" (intéressement au pourcentage des ventes de PPV de l’événement) réservés aux champions et aux stars auxquels ils auront droit et qui peuvent bien gonfler le chèque en cas de carton d’audience comme ça se pratique aussi dans la boxe.

Fernand Lopez, coach de Ciryl Gane, a ainsi révélé que ce bonus de payperview serait d'un dollar par ppv en dessous de 600.000 ventes et 2,5 dolalrs au dessus. Avec 500.000 ventes de pay per view, le Français toucherait donc un million de dollars de bonus.

Le face-à-face entre Francis Ngannou et Ciryl Gane, le 20 janvier 2022 © Icon Sport

Gane et Ngannou ont tous les deux une ceinture, qui est le champion de la catégorie?

Francis Ngannou est le champion en titre depuis sa victoire sur Stipe Miocic en mars dernier. Mais le Camerounais est depuis rentré en conflit avec l'UFC et a décliné un combat contre l'Américain Derrick Lewis, autre poids-lourds star de la discipline. L'UFC organise alors un combat pour le titre intérimaire entre Lewis et Gane lors de l'UFC 265, remporté par le Français.

Les deux combattants peuvent donc chacun se prévaloir d'un titre: l'officiel pour Ngannou, l'intérimaire pour Gane.

Qui est Ciryl Gane et pourquoi est-il surnommé "Bon Gamin"?

Surdoué des sports de combat, toujours invaincu à 31 ans que ce soit en muay-thaï, sa discipline d'origine (13 victoires) ou en UFC (10 victoires), Ciryl Gane est un "working class hero" très loin des clichés du poids lourd arrogant et tueur.

Originaire de La Roche sur Yon, arrivé très tardivement aux sports de combat après avoir surtout tâté du foot et du basket dans son adolescence, Ciryl Gane assume sa décontraction et son détachement qui n'en font pas moins un combattant redoutable, doué d'une intelligence et d'une capacité d'analyse hors du commun.

"Son fight IQ explose tout", expliquait Dana White, le patron de l'UFC après sa dernière victoire.

Qui est Francis Ngannou?

La trajectoire de Francis Ngannou, 35 ans, a tout de l'épopée hollywoodienne. Parti de rien, le Camerounais travaille enfant dans une mine de sable dans son pays d'origine. En 2012, il traverse l'Afrique puis la Méditerrannée dans un périple de plusieurs mois que connaissent de nombreux migrants. Il échoue à Paris où il dort quelques temps dans un parking souterrain jusqu'à ce que Fernand Lopez, patron du MMA Factory, lui ouvre les portes de sa salle et oriente celui qui se destinait à la boxe vers le MMA.

Mais ce succès foudroyant, et les histoires d'égo et d'argent qu'il fera éclore, va mener à la rupture avec Fernand Lopez, désormais coach de Ciryl Gane. C'est de ce "transfert" que naîtra la rivalité entre les deux adversaires de ce samedi.

Quel est l'historique entre les deux combattants?

Tous les deux sociétaires du MMA Factory, ils se sont brièvement entraînés ensemble, avant le départ de Ngannou pour Las Vegas. Un épisode d'ailleurs au coeur des tensions entre les deux hommes, Ngannou assurant qu'il a mis Gane KO lors de l'un de ces "sparring", ce dernier niant catégoriquement. Lors de leur face-à-face jeudi soir en conférence de presse, Francis Ngannou a toutefois assuré Ciryl Gane de son "respect".

Qui est le favori du combat?

Difficile à dire, vu l'opposition de style entre les deux combattants, qu'on pourrait schématiser (trop) rapidement avec la force du côté de Ngannou, et l'intelligence du côté de Gane. Du côté des bookmakers, on mise sur Gane, dont la cote est un peu plus basse que celle de Ngannou (1,66 contre 2,30 chez Winamax par exemple).

Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le combat?

RMC Sport est l'unique diffuseur du combat en France avec une soirée spéciale qui débute dès 23h. La carte préliminaire commencera à 2h, heure française et la carte principale à 4h. Le combat pour le championnant du monde entre Gane et Ngannou sera le 3e de cette carte principale.